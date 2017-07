11 voitures exotiques à vendre au Québec

Pas besoin de se rendre à l’autre bout du monde pour admirer de jolies bagnoles exotiques. Le Québec regorge de voitures d’exception. Suffit de fouiller un peu!

Voici quelques modèles présentement en vente dans la province qui ont retenu notre attention.

Audi R8 2012 Kijiji

À Sherbrooke, cette superbe Audi R8 Coupé 2012 pourrait être à vous pour la modique somme de 98 900$. Encore couverte par la garantie du fabricant, ce modèle à moteur V8 de 4,2 litres a actuellement 59 000 kilomètres au compteur.

Cliquez ici pour voir l’annonce

Maserati 3200 GT 1999 Kijiji

Si vous n’avez pas le budget d’un millionnaire, pourquoi ne pas vous tourner vers un modèle un peu moins jeune? Malgré ses 18 ans, cette rarissime Maserati 3200 GT semble encore en forme. Son moteur de V8 biturbo de 3,2 litres ne compte que 71 991 kilomètres.

À 22 500$, voilà une façon abordable de devenir propriétaire d’une voiture exotique. Assurez-vous toutefois d’avoir le budget pour l’entretien...

Cliquez ici pour voir l’annonce

Lamborghini Gallardo Spyder 2010 Kijiji

Une Lamborghini décapotable avec un rouage à quatre roues motrices. Difficile de demander mieux! Cette Gallardo LP560-4 Spyder 2010 est à vendre à Saint-Eustache pour 189 995$.

Cliquez ici pour voir l’annonce

Lamborghini Diablo 1995 Kijiji

Si vous préférez les classiques, une superbe Diablo 1995 noire est à vendre dans la région de Québec. Elle a 22 ans, mais elle a encore l’air flambant neuve. Le prix demandé risque toutefois de vous faire avaler votre café de travers: 258 000$.

Cliquez ici pour voir l’annonce

Jaguar XKR 2007 Kijiji

L’une des Jaguar les plus sublimes des dernières années, la XKR se fait très rares sur nos routes. On en a toutefois dénichée une à Sherbrooke, et elle est à vendre pour 35 500$. Condition mécanique A1, aux dires du propriétaire actuel.

Cliquez ici pour voir l’annonce

Aston Martin V12 Vantage 2017 Kijiji

Cette Aston Martin flambant neuve est l’un des joyaux actuellement en vente chez Décarie Motors, à Montréal. Sa boîte de vitesses manuelle en fait un véhicule exceptionnellement rare. En fait, cette version S Coupé à trois pédales n’a été construite qu’à 24 exemplaires. Son prix: 268 083$.

Cliquez ici pour voir l’annonce

McLaren 570S Coupe Kijiji

Ce magnifique bolide britannique orangé n’est peut-être pas le plus pratique, mais pour profiter pleinement de l’été, difficile de trouver mieux! Suffit d’avoir les 250 000$ qu’on demande en retour...

Cliquez ici pour voir l’annonce

Lotus Elise 2007 Kijiji

La Lotus Elise prouve qu’on n’a pas besoin d’une puissance phénoménale pour offrir des performances dignes de ce nom. Son très faible poids permet au petit moteur à quatre cylindres de faire des miracles. Jumelée à une transmission manuelle à six vitesses, l’Elise est la définition même du plaisir de conduire. À 52 999$, elle vaut encore son pesant d’or...

Cliquez ici pour voir l’annonce

Ferrari Testarossa 1988 Kijiji

Avis aux connaisseurs, cette Testarossa 1988 est présentement disponible dans le coin de Québec. Modèle iconique des années 80, la Testarossa a pris beaucoup de valeur au cours des dernières années. Ce modèle est en vente pour 155 000$.

Cliquez ici pour voir l’annonce

Acura NSX 1991 Kijiji

L’Acura NSX a changé la perception des gens vis-à-vis les voitures japonaises. Ce modèle, commercialisé de 1990 à 2005, a prouvé au monde entier que les asiatiques pouvaient construire autre chose que des voitures bon marché. Ce modèle de 1991 est à vendre pour 78 000$.

Cliquez ici pour voir l’annonce

Acura NSX 2017 Kijiji

Parlant de la NSX, Acura a eu la brillante idée de ressusciter ce modèle tout récemment, et on peut déjà en trouver quelques exemplaires au Québec. Celui-là est disponible à Sherbrooke en échange d’un petit chèque de 229 990$.

Cliquez ici pour voir l’annonce