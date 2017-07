12 choses à retenir du premier épisode de la 6e saison de Game of Thrones

Attention divulgâcheur: ce texte contient plusieurs informations sur le premier épisode de la saison 6. À lire à vos risques et périls!

Dimanche soir avait lieu le très attendu retour de la série Game of Thrones sur la chaîne HBO.

Pour vous, nous avons regardé l’épisode pour en sortir les moments marquants, question de bien commencer la nouvelle saison.

*À noter: l’auteur de cet article n’a pas écouté les 6 premières saisons de la série.

1. Le gars qui joue Filch dans les films de Harry Potter a organisé un gros festin avec plein de soldats. Il leur a servi du vin qui était clairement bouchonné car ils sont tous morts. Ensuite, il a enlevé son masque et c’était un fait une petite fille.

2. Une meute de zombies se promène et semble apporter une tempête de neige avec eux. Ah, oui, ils ont aussi un géant.

3. Une fille traîne un garçon à traineau jusqu’à un énorme mur. Des hommes en sortent et les laissent entrer. On se demande si eux aussi sont en colère contre Vincent Vallières.

4. John Snow tient une conférence de presse. Un vieux monsieur fait une référence à Don Henley.

5. Cersei Lannister peint une grosse carte sur son plancher et se promène dessus en énumérant ses ennemies et les traîtres. Elle sonne un peu comme Donald Trump.

6. Les gens se plaignent beaucoup de l'hiver. Ça parait qu’ils ne sont jamais venus au Québec.

7. Un gars doit vider et nettoyer une chiotte. On sous estime beaucoup la plomberie moderne.

8. Pour une raison inconnue, Ed Sheeran est là. Et il chante une chanson. Mais ce n’est pas Shape of you.

9. On parle beaucoup de King’s Landing, mais il ne s'agit pas du village historique du même nom qui se trouve à Prince William au Nouveau-Brunswick.

10. Quelqu’un fait une blague de Man Bun. Même à Westeros, personne aime ça.

11. Il y a une super longue conversation autour d’un feu. C’était un peu plate.

12. On peut voir la fille blonde et le nain sur un bateau. Ils sont accompagnés de dragons.