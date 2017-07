20 ans de collaboration

Laurent Paquin et le Français Jean-Luc Lemoine, qui se connaissent depuis presque 20 ans, se partageront l’animation du gala Juste Engagé, mardi soir et mercredi. « En duo, je trouve qu’on se complète très bien », dit Laurent Paquin. Le Journal a posé quelques questions à l’humoriste québécois.

Laurent, à quand remonte votre première rencontre, Jean-Luc et toi ?

« C’était dans le milieu des années 1990. On avait fait un gala pour la relève, au Cabaret du Musée Juste pour rire. Il y avait des humoristes français et québécois. Louis-José Houde était là-dedans, si je me souviens bien. Ensuite, en 1998 ou 1999, j’avais eu une idée de numéro que je voulais faire avec un Français à propos du “quatrième mur”. Je jouais l’épais qui ne comprenait pas ça. Depuis ce temps-là, Jean-Luc et moi sommes restés amis. On a dû faire quatre ou cinq numéros ensemble au Québec. On s’était aussi croisés au festival Juste pour rire de Nantes. Mais là, ça fait quand même plusieurs années qu’on s’est vus. »

Photo courtoisie, Juste pour rire

Qu’aimes-tu de l’humour de Jean-Luc?

« Il est très mordant et cynique. En solo, il a un petit côté sombre que j’aime beaucoup, qui me fait bien rire. Il est beaucoup dans l’humour noir. En duo, on se complète bien. Je peux jouer facilement l’espèce de naïf un peu nono et lui joue le Français stoïque un peu chiant. On a deux personnalités sur scène qui se complètent vraiment très bien. »

Jean-Luc habitant en France, de quelle façon avez-vous travaillé sur le gala?

« On a fait beaucoup de meetings par Skype. Je suis aussi allé passer quelques jours à Paris, au printemps. Sinon, on a beaucoup écrit chacun de notre bord. Ça s’est passé assez bien. Toutes les fois où nous avons travaillé ensemble, ç’a bien fonctionné. Nous avons la même rigueur dans le travail. »

À quoi faut-il s’attendre de ce gala Juste Engagé?

« Parmi les sujets, on va parler entre autres d’engagement social, de médias sociaux, d’homosexualité et de féminisme. On va aussi parler de la politique en France, des manifestations contre le mariage gai et du terrorisme. »

Ce sera ta 14e animation d’un gala Juste pour rire. Veux-tu te rendre à 20?

« Je ne sais pas à combien je vais me rendre ! (rires) Je pensais arrêter après 10 galas, mais l’équipe de Juste pour rire m’a dit que je pouvais continuer. J’ai encore du fun à le faire. Je trouve que mes meilleurs galas sont ceux que j’ai faits dans les dernières années, et non mes premiers. »

Le gala Juste Engagé aura lieu mardi soir et mercredi, 18 h 30 et 21 h 30, à la Salle Wilfrid-Pelletier. Le gala est aussi accessible sur Indigo. Pour les détails : hahaha.com.