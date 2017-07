MARANDA, Jeannette



À Québec, le 11 juillet 2017, à l'âge de 90 ans, est décédée paisiblement entourée des siens, dame Jeannette Maranda, fille de feu dame Sophie Cinq-Mars et de feu monsieur Louis Maranda. Elle était la sœur de feu Raymond (Rachel Bélanger) et de feu Thérèse (feu Laurier Drouin). La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance le mercredi, 19 juillet 2017 de 19h00 à 22h00 et le jeudi, 20 juillet de 11h30 à 13h15 au salon funéraire du. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desNotre tante bien-aimée Jeannette laisse dans le deuil outre sa belle-soeur Rachel, ses nièces et neveux de la famille Drouin: Martine (Michel Gervais), Louise, Diane (Pierre Bélanger), Sophie (Philippe Furger), Michel (Sonia Paradis), Louis (Annie Lemieux); ses nièces de la famille Maranda: Marie-Claude (Dave Hawey) et Maryse (Mario Ratté). Sa petite nièce et ses petits neveux: Frédéric (Andrée-Anne Dion et leurs enfants Antoine et Raphaëlle), Florence, Alexi, Xavier et Samuel. Elle laisse également dans le deuil sa cousine Huguette Giroux ainsi que de nombreux cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant de l'hôpital St-Sacrement ainsi que la docteure Hélène L'Espérance pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Tante Jeannette a toujours été très impliquée dans de nombreuses causes sociales. Elle souhaitait donc que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fraternité Saint-Alphonse dirigée par son grand ami, le Père André Morency. La Fraternité Saint Alphonse, 3812, boul. Sainte-Anne, Québec, (Québec) G1E 3M3, 418-821-0806.