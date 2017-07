DROLET, Marie-Paule Morel



A l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHA, le 13 juillet 2017, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée dame Marie-Paule Morel épouse de feu M Armand Drolet. Elle demeurait à Québec (Arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil, ses enfants gendres et belles-filles: Serge (France Paquet), Claudette (Roger Blais), Jean (France Gagné), Johanne (Lorrain Vézina), Bruno; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son frère, sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs: Laura (Vincent Shields), feu Lucien (Thérèse Godin), Lionel (Micheline Fiset).Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère, sa soeur, son beau-frère et sa belle-soeur: Paul-Henri (Thérèse Mathieu), Anne-Marie (René Rivard), ainsi que ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Drolet. Un remerciement spécial au personnel du 4e étage du département de psychogériatrie, au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et le personnel de la Résidence Myriade pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 Rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418 525-4385www.fondationduchudequebec.ca