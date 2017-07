SAMSON, Claude



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 11 juillet 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé Claude Samson, époux de madame Paulette Fréchette, fils de feu madame Marie-Louise Dallaire et de feu monsieur Charles-Eugène Samson. Il demeurait à Québec.Il a été confié à la Coopérative funéraire des Deux Rives.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. La mise en niche se fera ultérieurement au Mausolée Cimetière St-Charles Marie-de-l'Incarnation (ancien). Il laisse dans le deuil, outre son épouse Paulette; ses enfants: Pierre (Solange Leclerc), Marc, Denis (Manon Labrie); ses petits-enfants: Véronique et Caroline; ses frères et soeurs: feu Germaine, Rita (feu Robert Guay), Claire (André Tremblay), feu René (Jacqueline Bussières), Louisette (feu Jean-Marie Massicotte), Jean-Guy (Gertrude Bélanger) et Yolande (Claude Rochette); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fréchette: feu Jacques (Thérèse Veilleux), feu André (Thérère McClish), feu Robert (Madeleine Dupuis), feu Guy (Suzanne Pellan), Claude (feu Guy Huot), Pierre (Georgette Marier) et Jean (Murielle Martel), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Hôpital Saint-François d'Assise (Soins Palliatifs HSFA B-8 GL:43109), Local E1-152, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5, 418 525-4385.