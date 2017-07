Il a failli tuer son bébé

Lundi, l’homme âgé de 30 ans s’est présenté au palais de justice de Chicoutimi et a été incarcéré jusqu’à vendredi, lorsqu’il connaîtra sa peine. La procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Nicole Ouellet, a réclamé une peine de deux ans de pénitencier, suivie de trois années de probation. En défense, Me Luc Tourangeau a suggéré une peine de 15 mois de prison.