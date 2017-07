Le centre communautaire de Saint-David-de-Falardeau prend forme

La construction du centre communautaire de Saint-David-de-Falardeau progresse rapidement.

Les travailleurs sont à pied d’œuvre sur le chantier depuis la fin du mois de mai. Ils ont pratiquement terminé d’ériger l’imposante structure et s’affairent maintenant à couler les dalles de béton au sol.

Le bâtiment, qui représente un investissement de 1,7 M$, comprendra notamment une salle communautaire, mais également un lieu de culte pour remplacer l’église Saint-David qui a été démolie en mai 2016.

Le projet de construction du nouveau centre communautaire ne faisait pas l’unanimité dans la communauté. Certains citoyens estimaient que les coûts étaient trop élevés et que cette bâtisse n’était pas nécessaire dans la municipalité.

Selon la mairesse, Catherine Morisette, la controverse serait maintenant chose du passé.

CANDIDATE À LA MAIRIE

Par ailleurs, Mme Morisette se présentera officiellement comme candidate à la mairie de Saint-David-de-Falardeau. Cette dernière assure déjà l’intérim depuis la démission de l’ancien maire Serge Gauthier.

Elle avait d’abord songé à se présenter comme conseillère municipale à Saguenay, où elle réside également. Or, elle souhaite finalement continuer à s’impliquer pour la communauté de Saint-David-de-Falardeau.

« C’est une nouvelle perspective que j’ai connue en étant mairesse depuis janvier et les citoyens me font comme la petite séduction, a commenté Catherine Morissette. Donc, je me sens très bien et je me sens bien acceptée. »