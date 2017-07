Le diésel plus propre que l’essence

Sur son site Internet, l’Université de Montréal vient de faire paraître un billet qui relate que les voitures alimentées au diésel sont moins polluantes que les voitures à essence.

Patrick Hayes, chercheur et professeur adjoint en chimie, s’est penché sur la question de la pollution de ces deux types de moteurs. Avec des confrères, il a étudié les matières particulières échappées par les voitures. Le contenu de ces matières particulières peut s’avérer dangereux pour les poumons.

Selon la croyance populaire, c’était tout le contraire jusqu’à ce jour. Cependant, il est vrai qu’à une époque plus ou moins lointaine, les voitures diésel étaient maintes fois plus polluantes que celles à essence. Aujourd’hui, ce n’est plus du tout le cas.

En effet, depuis quelques années, les voitures animées par un moteur diésel doivent absolument être équipées d’un filtre à particules diésel. Ce dernier diminue grandement l’échappement de gaz nocifs.

Il ne faut pas non plus toujours se fier aux apparences. On pourrait croire qu’un moteur diésel pollue davantage qu’un moteur à essence étant donné que ces émissions sont visibles à l’œil nu.

Professeur Hayes et ses collègues ont conclu qu’il était primordial d’écarter de la route les anciens véhicules diésel et de s’attaquer au problème de pollution des véhicules à essence.