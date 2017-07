Les chansons qui ne seront jamais dans la liste Spotify de Trudeau

Justin Trudeau a publié son “Mix tape summer 2017” ce weekend. Une liste de chansons politiquement correctes qui représentent bien les valeurs canadiennes. Oui oui Drake, Bieber, The Tragically Hip et un représentant de la famille Cohen s’y trouvent. C’était comme obligatoire!

Pour la liste complète : https://open.spotify.com/user/pmjustintrudeau/playlist/1awKuD9yd6DbuuFv3RQI1w

Nous avons poussé l'exercice plus loin. Voici 3 chansons qui n’ont aucune chance d’être dans le baladeur du premier ministre.

Libérez nous des Libéraux des Loco Locass

On serait très étonné que le PM écoute ce classique pendant ses vacances. Même si le groupe Loco Locass visait les ténors du PLQ, on peut facilement imaginer Trudeau a avoir des frissons en écoutant le refrain « Libérez nous des Libéraux ».

(Version acoustique enregistrée pour les trente ans de la maison de disque Audiogram - https://www.youtube.com/watch?v=azy-dUhf6yo)

Toutes les chansons de Mononc' Serge

Nous n’avons pas été capable de s’arrêter sur une, il y a trop dans la discographie de Mononc' Serge qui ne plaisent certainement pas à Justin Trudeau. Dont celles-ci :

- Canada Is Not My Country

- Les nazis d'Ottawa

- Mourir pour le Canada

(l’album Mon voyage au Canada de Mononc' Serge paru en 2001 - en pièce jointe)

Les huîtres de Julie Payette de Violett Pi

J’espère que Justin Trudeau n’est pas offusqué de la chanson que Violett Pi a faite l’an dernier sur son amie Julie Payette, la nouvelle gouverneure générale.

(Le vidéoclip de la chanson Les huîtres de Julie Payette de Violett Pi (NSFW)

Violett Pi - Les huitres de Julie Payette from DTO FILMS on Vimeo.