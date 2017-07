Miranda Kerr absolument sublime pour son mariage avec le PDG de Snapchat

Miranda Kerr a dit «oui je le veux» à son copain des deux dernières années, Evan Spiegel.

La cérémonie a eu lieu en mai dernier, mais c'est seulement en fin de semaine que des photos ont été dévoilées. La mannequin de 34 ans a épousé le multimillionnaire qui a créé la populaire application Snapchat en compagnie de 45 membres de la famille et amis proches du couple.

✨❤️✨ Une publication partagée par Miranda (@mirandakerr) le 16 Juil. 2017 à 22h34 PDT

Celle qui a longtemps défilé pour Victoria’s Secret a confié en primeur les photos de son mariage au magazine Vogue. Sa robe a été créée sur mesure par le grand couturier Dior. Son look a été inspiré de celui de Grace Kelly lors de son mariage avec le prince Rainer.

Thank you Maria Grazia Chiuri and @dior for creating my dream wedding dress ✨❤️🙏🏻😍 Une publication partagée par Miranda (@mirandakerr) le 16 Juil. 2017 à 22h45 PDT

Such a magical day 😍❤️😍 Une publication partagée par Miranda (@mirandakerr) le 16 Juil. 2017 à 22h40 PDT

Il s’agit d’un second mariage pour Miranda Kerr, elle qui a partagé sa vie pendant six ans avec Orlando Bloom. Ils ont eu ensemble un fils, Flynn, désormais âgé de six ans. Il a par ailleurs été porteur d’anneau lors du mariage entre Kerr et Spiegel.