P.K. Subban et Eugenie Bouchard honorés pour leur style

Le magazine «Sports Illustrated» a dévoilé sa deuxième liste annuelle des athlètes les plus à la mode et deux visages bien connus des amateurs de sport montréalais s’y trouvent.

Le palmarès, qui comprend un top 20 ainsi qu’une liste d’honneurs individuels reliés au style, sera publié dans la prochaine édition du magazine, prévue pour le 24 juillet.

La Montréalaise Eugenie Bouchard s’y trouve, ayant été choisie l’athlète la plus à l’affût des tendances (Always-on-trend Award).

«La Canadienne de 23 ans connaît les dernières tendances sur le bout de ses doigts et peut aisément passer d’une tenue sportive et décontractée à une robe féminine et des talons hauts, montrant par le fait même son style personnel aussi enviable que varié», peut-on lire dans la note accompagnant l’honneur sur le site web du magazine.

Il s'agit de la deuxième apparition en quelques mois dans les pages de «SI» pour Bouchard, qui avait également participé à l'édition maillots de bain du magazine, publié en février dernier.

P.K. Subban, excentrique et unique

Le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban figure lui aussi avantageusement dans ce palmarès. L’ancien du Canadien de Montréal pointe au 15e rang des athlètes les mieux habillés, tous sports confondus, grâce à son style unique et coloré.

«Mon style est fidèle à ma personnalité et assurément différent de celui des autres. Je suis toujours à la recherche d’éléments singuliers et uniques. Ma mère et ma sœur Natasha ont un style génial. Mon icône de mode est assurément Michael Jackson dans les années 1980s», explique Subban au «Sports Illustrated».

L’arrière n’est cependant pas parvenu à ravir la palme du joueur de hockey le plus à la mode, battu pour une deuxième année consécutive par le gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist (6e position au total).

«Quand je suis arrivé dans la ligue, les vétérans se moquaient de mes habits, de mes cravates fines et de mes jeans étroits. C’est différent maintenant avec les joueurs plus jeunes, ils se soucient un peu plus de la mode», souligne le Suédois.

La titre de roi de la mode revient cette année au joueur par excellence de la dernière saison dans la NBA, Russell Westbrook, qui a coiffé au fil d’arrivée le receveur de passes des Bears de Chicago Victor Cruz ainsi que les vedettes de tennis Serena Williams et Roger Federer.