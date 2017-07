Rendez-vous 2017: un rassemblement de pirates ce samedi

Les pirates risquent d’envahir le Port de Québec ce samedi.



Un événement populaire organisé en marge de Rendez-vous 2017 prend de l’ampleur actuellement.



Deux joueurs demandent au public de se costumer en pirate pour une grande rencontre samedi à 11h devant le Musée de la civilisation. Il s’agit d’une initiative personnelle qui n’a pas de lien réel avec les grands voiliers mais l’équipe de Rendez-vous 2017 est amusée par ce clin d’œil sympathique.



Plus d’une centaine de pirates pourraient donc se rassembler pour l’occasion.



«Je suis moi-même surpris. Québec est une ville historique et on aimerait bien attirer l’attention. C’est un bel événement pour se costumer», explique Bernard Boivin, l’un des organisateurs.



Les Frères de la Côte Est promettent du gros fun noir et une soirée bien arrosée.



Le rassemblement est ouvert à tous, petits et grands.



Durant la journée, le groupe souhaite circuler dans le Petit Champlain et le Vieux-Port, pour le plaisir des touristes et «festivoiliers».



Après le coucher du soleil, la fête se poursuivra ailleurs. «On aimerait bien faire une tournée des bars parce qu’il y a des tonneaux à boire», ajoute en riant M. Boivin.