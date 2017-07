Roger Federer en hausse, Milos Raonic en baisse

Le Suisse Roger Federer s’est hissé au troisième rang du classement mondial du tennis masculin mis à jour lundi, tandis que le Canadien Milos Raonic a perdu deux places et se retrouve désormais neuvième.

Gagnant du tournoi de Wimbledon 2017, Federer demeure derrière le Britannique Andy Murray, toujours au sommet, et l’Espagnol Rafael Nadal. Le top 5 est complété par le Serbe Novak Djokovic et Stan Wawrinka, en chute de deux échelons. Le Croate Marin Cilic, finaliste ce week-end sur le sol anglais, est sixième, devant l’Autrichien Dominic Thiem et le Japonais Kei Nishikori. Enfin, le Bulgare Grigor Dimitrov est 10e.

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil a gagné sept échelons et occupe la 66e place. Peter Polansky et Denis Shapovalov sont respectivement 128e et 161e, alors que le Québécois Félix Auger-Aliassime est 221e.

Eugenie Bouchard en chute libre

Chez les femmes, Eugenie Bouchard a glissé de neuf rangs et détient la 69e place. La Tchèque Karolina Pliskova est la meilleure joueuse de la WTA, devant la Roumaine Simona Halep et l’Allemande Angelique Kerber. La Britannique Johanna Konta et l’Espagnole Garbine Muguruza suivent, celle-ci ayant amélioré son sort de 10 positions en vertu de son triomphe à Wimbledon.

La Montréalaise Françoise Abanda a grimpé de 21 échelons et est désormais 121e. Bianca Vanessa Andreescu est 156e, loin devant Katherine Sebov (284e), Gabriela Dabrowski (298e) et Aleksandra Wozniak (319e).