La 24e Triple Défi du club de golf Le Grand Portneuf, présenté le 8 juillet dernier, a encore une fois été très couru avec la participation de 212 golfeurs et golfeuses qui ont joué 27 trous selon trois formules différentes.

Voici les gagnants : chez les hommes : en classe AA, pointage de 100, Bernard Gagné et Karl Sirois, golfeurs publics ; classe A (105), Olivier Doyon et Michel Nepton (publics) ; classe BB (110), Michel Villeneuve et Gérald Laplante du Royal Charbourg ; classe B (119), Renaud Lefrançois (Grand Portneuf) et Stéphane Beaudoin (public) ; classe C (119), Yves Marchand et Jean-Pierre Grenon (Le Grand Portneuf). Chez les femmes, classe A (117), Nathalie Légaré et Amélie Roy (Donnacona) ; classe B (113), Chantale Lavoie (Murray Bay) et Lyne Claveau (Port Alfred) ; classe C (133), Louise Bouchard et Yanina McNicoll (Le Grand Portneuf).

Bonnes deuxièmes

Photo courtoisie

Line Pelletier (à gauche), du club Lorette, et Christiane Cordeau (à droite), du club Le Grand Portneuf, ont célébré dignement leur deuxième place de la Classe C lors du tournoi Le Triple Défi qui a eu lieu le samedi 8 juillet au club Le Grand Portneuf. Le Triple Défi consiste à jouer 27 trous selon trois formules différentes. Bravo les filles, vos chums sont fiers de vous.

Les secrets dévoilés

Photo courtoisie

Les espèces marines que côtoie le NM Trans Saint-Laurent dans ses traversées quotidiennes entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon n’auront plus de secrets pour les passagers, grâce à la présence à bord de Stéphanie Pronovost (photo) du Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM) qui expliquera le mode de vie et les habitudes des phoques, bélugas, baleines et autres espèces marines, incluant les oiseaux. Stéphanie sera à bord les lundis et vendredis lors des départs de 14 h 45 de Rivière-du-Loup et de 16 h 30 de Saint-Siméon, du 17 juillet au 25 août.

Un grand jour

Photo courtoisie

Lévesque Lavoie Avocats, cabinet d’avocats à Québec qui se spécialise en service d’affaires et entreprises et en résolution de problèmes, tient à féliciter l’un de ses nouveaux avocats.

En effet, Me Samuel Genest vient de compléter avec succès son stage au sein du cabinet situé sur le Chemin du Petit Village à Québec. Sur la photo, Me Samuel Genest est accompagné de Me Maryse Carré, avocate et bâtonnière du Barreau de Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Valérie Gamache (photo), journaliste à TVA Québec... Évelyne Audet, animatrice à la télévision, 35 ans... Maxence Bilodeau, journaliste de Radio-Canada, 61 ans... Marc Savard, ex-hockeyeur de la LNH (Bruins), 40 ans... Sylvie Léonard, comédienne et actrice, 62 ans... David Hasselhoff, acteur de télé, 65 ans... Camilla Parker-Bowles, duchesse de Cornouailles, 70 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 juillet 2016. Paul Johnson (photo), 83 ans, membre de l’équipe américaine de hockey gagnante de la médaille d’or aux JO de 1960... 2015. Jules Bianchi, 25 ans, pilote de Formule 1... 2015. Donald Fontana, 84 ans, joueur de tennis canadien. 2014. Dr Francis Jean, 56 ans, originaire de Baie-Comeau, président et fondateur d’IRIS, Le Groupe Visuel.