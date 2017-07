Voici la nouvelle série à écouter absolument pour les fans de «How I Met Your Mother»

Les amateurs de la populaire série How I Met Your Mother (HIMYM) pourraient bien craquer pour la toute nouvelle série originale de Netflix, Friends From College.

À LIRE AUSSI: Voici la série parfaite pour les fans de Narcos

Lancé le weekend dernier, cette sitcom raconte la réunion d’un groupe d’amis du collège alors que deux d’entre eux, Sam et Ethan, vivent une relation extraconjugale ensemble depuis des années.

Netflix / Friends from college

Évidemment, la réunion créera quelques tensions.

Netflix / Friends from college

Les fidèles de How I Met Your Mother seront probablement ravis de retrouver l’actrice Cobie Smulders qui incarnait le rôle de Robin dans HIMYM. Cette fois, Smulders joue le rôle de Lisa, l’épouse d’Ethan, qui n’a aucune idée que son mari la trompe avec l’une de ses meilleures amies.

Netflix / Friends from college

Si la série peut sembler dramatique à la lecture du résumé, il faut toutefois savoir qu’il s’agit davantage d’une comédie.

Sortez le popcorn, vous pourriez rapidement devenir accro!