Voici l’emoji que les Canadiens utilisent le plus sur Facebook Messenger

En cette Journée internationale des emojis, Facebook a publié quelques statistiques intéressantes sur les petites images qui font maintenant partie de notre quotidien. Le Canada figure parmi les pays utilisant le plus les emojis sur Facebook Messenger.

Visiblement amoureux, c’est le cœur que les Canadiens envoient le plus à autrui. Cet emoji est également le plus utilisé au Royaume-Uni et en Thaïlande. Au total, c’est environ 5 milliards d’émojis qui sont échangés chaque jour dans la messagerie privée du réseau social.

Capture d'écran Facebook

Par ailleurs, uniquement sur la plateforme Facebook, 60 millions d’émojis sont envoyés quotidiennement. Voici les 10 pays qui en envoient le plus. On y voit également quel émoji est le plus populaire dans chacun de ces états.

Capture d'écran Facebook

Voici le graphique des émojis les plus prisés par les internautes du monde entier. Sans surprise, c’est le petit bonhomme qui pleure de rire qui remporte la palme.