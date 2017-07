Vous avez probablement reçu cet avertissement d’un de vos contacts Facebook: ignorez-le.

Depuis quelques jours, un phénomène assez désagréable se propage sur Facebook.

Un message avertissant les utilisateurs de ne pas accepter une demande d’amitié d’un certain Jayden K. Smith, «au risque de se faire pirater» se propage comme une traînée de poudre.

«S'il te plaît dis à tous tes contacts de ta liste messenger de ne pas accepter la demande d'amitié de Jayden K. Smith. C'est un hacker et a un système connecté à votre compte facebook. Si un de tes contacts l'accepte, tu seras aussi piraté, aussi assures toi que tous tes contacts le sachent. Merci. Retransmis tel que reçu. Gardes ton doigt appuyé sur le message. En bas, au milieu il sera dit transmettre. Appuyer dessus et cliquer sur les noms qui sont sur ta liste et cela leur sera envoyé.»

Évidemment, plusieurs utilisateurs, soucieux de protéger leur précieuse identité ainsi que celles de leurs amis, pensent faire une bonne action en répandant le message.

Mais il s'agit d'un canular et le répandre est juste gossant, malheureusement.

Premièrement, si un hacker était déjà connecté à votre compte Facebook, il n’aurait pas besoin de devenir ami avec un de vos contacts avant d'accéder à vos informations.

Deuxièmement, son nom ressemble étrangement à celui du fils de Will Smith. C'est louche.

Alors vous pouvez continuer à naviguer en toute sécurité. Mark Zuckerberg veille sur vous.