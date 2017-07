GRONDIN, Thérèse Dubois



A l'Hôtel Dieu de Québec, le 13 juillet 2017, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Thérèse Grondin épouse de feu M. Lucien Dubois et fille de feu dame Marie-Ange Poulin et de feu M. Néré Grondin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Feu Michel, Lucie (Richard Bolduc), Carole (Guy Giguère) et Rock (Nancy Leclerc); ses petits-enfants: Mayranie Duchesneau (Dany Boutet), Jimmy Duchesneau (François Côté-Philibert), Charles-Éric Giguère (Cindy Tremblay-Bergeron), Rose-Sophie Giguère (Alex Bilodeau), Francis P. Dubois (Sabrina Marcotte) et Laura-Florence Dubois; ses arrière-petits-enfants: Jackob, Elyane et Rosaly; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dubois ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au:Le jeudi 20 juillet de 18h à 22h et le vendredi 21 juillet de 8H30 à 10h15.Merci tout spécial au personnel soignant de l'Hôtel Dieu de Québec ainsi qu'au personnel de la résidence Charlesbourg pour les bons soins prodigués à Mme Grondin. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de Messe.