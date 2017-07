LEFEBVRE, Pierre



À la Maison Sarrazin, le 12 juillet 2007, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Pierre Lefebvre, époux de dame Rachel Bélanger. Il était le fils de feu dame Georgiana Beaudoin et de feu monsieur Pierre Lefebvre. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera au :Le 20 juillet 2017 de 18 h à 21 h et lede 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Pierre (Helene Racine), Christiane (Réal Nadeau), Roger et Yves; ses petits-enfants: Martin (Isabelle Lahaye), Judith (Christian Drolet), Renée (Jean-Christophe Tremblay), Amélie (François Labrecque), Jean François (Jessica Desrosiers), Samuel, et plusieurs arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil sa soeur Ghislaine (feu Yvan Boily), son frère feu Jean-Charles ainsi que plusieurs beaux-frères et belles soeurs de la famille Bélanger: Clermont (feu Marguerite Perreault), Maurice (Lucille Baril), Claude (Liliane Bédard), feu Serge (Micheline Guay), Marcel (Charlotte Nadeau), feu Jeannine (feu Roger Pelletier), Robert (Henriette Picard), Fleurette (Léonard), feu Roland ( Liette Dugas), Yvon, Jacques (Helene Gagnon) et des neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Notre Dame de Lourdes et la Maison Michel Sarrazin pour les soins prodigués et l'attention portée. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation de La Maison Michel Sarrazin (2101, chemin St-Louis Québec Qc G1T 1P5).