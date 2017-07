CÔTÉ, Jean-Yves



Au CHSLD Saint-Augustin, le 15 juillet 2017, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Côté, fils de feu dame Eva Lauzier et de feu monsieur Fortunat Côté. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres au, de 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à 14 h 45 avec la famille. Il laisse dans le deuil ses fils: Yvan (Madeleine Bolduc) et François (April Falconer); sa petite-fille: Kayla; sa belle-soeur: Alice Morin; ainsi que les autres beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s; ainsi que sa bonne amie Lyne. Remerciement aux personnels de l'Hôpital du Très Saint-Sacrement et du Centre d'Hébergement Saint-Augustin(Beauport) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.