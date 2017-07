Brutalité policière à Ottawa; une femme recevra près d’un demi-million $

OTTAWA | Une juge de la Cour supérieure de l’Ontario a déclaré, lundi, qu’une ancienne résidente d’Ottawa avait été victime de brutalité policière en plus d’une arrestation non fondée en août 2008 et lui a accordé 255 000 $ en dommages-intérêts en plus des frais d’avocats et intérêts, ont rapporté plusieurs médias.

Le 23 août 2008, Roxanne Carr, aujourd’hui âgée de 39 ans, était assise dans les marches devant la maison qu’elle louait avec son petit ami de l’époque.

Elle voulait rentrer chez elle pour aller récupérer ses effets personnels en raison d’une rupture, mais l’ex-copain a téléphoné la police pour qu’elle quitte les lieux.

«Les policiers ont bâclé leur enquête, a lancé la juge Sylvia Corthor. En voyant que le nom de Roxanne Carr n’était pas sur le bail, ils ont précipité l’arrestation.

Les limiers l’ont jetée au sol, ils l’ont menottée et traînée jusqu’à un véhicule. Elle a eu deux os du poignet droit brisés. Rendue au poste de police, elle a de nouveau été traînée au sol jusqu’à la cellule.

Jugeant qu’elle pouvait être suicidaire, les agents de la paix l’ont déshabillée vers 17 h 13 pour s’assurer qu’elle ne se pende pas avec ses vêtements. Ils lui ont remis un costume antisuicide, mais il était trop petit et elle n’était pas en mesure de l’enfiler.

Ils lui ont demandé de lancer la combinaison en dehors de la cellule.

Elle est demeurée nue pendant presque trois heures avant qu’on lui en remette une de taille plus grande.

En 2011, la police d’Ottawa a laissé tomber les accusations d’agression, d’avoir résisté à son arrestation, de méfait et d’agression sur un policier, portées à l’endroit de Roxanne Carr.

Mme Carr avait intenté une poursuite de 1 million $, affirmant qu'elle a été déshabillée et battue.

Dans sa requête contre huit policiers et la Commission des services policiers d’Ottawa, elle allègue avoir été agressée, humiliée et avoir été arrêtée de manière injustifiée.