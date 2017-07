Coincé sous un véhicule, un homme fait un arrêt cardio-respiratoire

Demeuré coincé sous un véhicule, un homme a été transporté à l’hôpital à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire.

L’incident s’est produit près du 77 de la rue des Bordages, dans le secteur de Beauport, alors que les pompiers du Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec ont été contactés par un passant.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Il nous a contactés pour nous dire qu’une personne était coincée sous un véhicule, que ses yeux étaient ouverts, qu’elle ne parlait pas, mais qu’elle respirait », explique Bill Noonan, porte-parole du SPCIQ.

Mâchoire de vie



Les pompiers ont rapidement été dépêchés sur les lieux où l’homme était inconscient à leur arrivée. Ils ont alors mis en branle une opération pour extirper l’individu, dont l’âge est inconnu, de sa fâcheuse position.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«On a balancé cela en appel comme si ce serait une mâchoire de vie. Même s’il n’y a pas d’impact, on a un véhicule à soulever et on doit le stabiliser parce que, oui, on peut soulever un véhicule, mais s’il retombe sur la personne, nous ne sommes pas gagnants», précise M. Noonan.

«Légalement, nous avons l’équipement pour soulever et stabiliser le véhicule notamment avec des blocs de soutènement. Qu’ont-ils fait comme intervention pour dégager la victime? Ont-ils pris des coussins de levage, des outils hydrauliques? Je n’ai pas tous les détails encore», ajoute le porte-parole du SPCIQ.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Pouls

Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur l’homme dès qu’il a été dégagé de sous le «camion» avant d’être pris en charge par les ambulanciers. «Ils ont été capables d’avoir un pouls», confirme M. Noonan qui n’est pas en mesure de préciser pourquoi l’homme s’est retrouvé coincé sous ce véhicule.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Plus de détails suivront...