ComediHa! s’amène à Saguenay en août

Le plus gros festival d’humour de Québec veut prendre de l’expansion et c’est sur le Saguenay que les organisateurs du ComediHa! miseront du 24 au 26 août prochains afin d’exporter leur concept au-delà des frontières de la Vieille Capitale.

Afin de faciliter l’implantation de ce premier festival de l’humour de l’autre côté de la 175, le président et fondateur du ComediHa!, Sylvain Parent-Bédard, s’est adjoint les services du producteur exécutif Robert Hakim, qui est notamment derrière les Festival des Bières du Monde de Saguenay et Festival International des Rythmes du Monde de Saguenay.

« C’était important pour nous de travailler avec des intervenants locaux. Lorsqu’on s’est informé sur ce qu’on voulait faire à Saguenay, la majorité des gens me parlaient de Robert. On a décidé de travailler ensemble, et j’espère que ce sera pour de nombreuses années », a indiqué Sylvain Parent-Bédard, mardi, lors d’une conférence de presse pour dévoiler la programmation de cette première mouture de ComediHa! en région.

Car si le festival ComediHa! réussit à percer le marché du Saguenay cette année, l’objectif à long terme est manifestement d’exporter la marque de commerce ailleurs en province.

FORMULE ÉPROUVÉE

La formule implantée depuis 18 ans à Québec sera ainsi reprise à Saguenay. Un village ludique comprenant un chapiteau sera déployé à la Zone portuaire de Chicoutimi.

La programmation misera sur des humoristes connus (Mike Ward, François Léveillée), mais aussi sur une pléiade de talents émergents comme Simon Delisle, qui est originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les gens du public seront invités à monter sur scène durant la soirée Open mic, où ils auront l’occasion de tester leurs blagues pendant cinq minutes.

Les amateurs d’humour plus croustillant ne seront pas déçus lors des Shows XXX.

Les laissez-passer pour le festival ComediHa! sont en vente dans plusieurs points de vente de la région et sur le site web festivalcomediha.com.

Programmation

Jeudi 24 août

19 h : Open mic (animé par Simon Delisle)

20 h 30 : À ¾ d’heure du succès (Cathleen Rouleau)

22 h : À ¾ d’heure du succès (Simon Delisle)

Vendredi 25 août

19 h : ComediHa! Club (invités : Mike Beaudoin, Guillaume Pineault)

20 h 30 : Show mystère

22 h : Mike Ward

23 h 30 : Show XXX (invités : Simon Delisle, Guillaume Pineault, Mike Ward)

Samedi 26 août

19 h : ComediHa! Club (invités : Martin Vachon, Cathleen Rouleau, Didier Lambert)

20 h 30 : Show mystère

22 h : François Léveillée

23 h 30 : Show XXX (invités : Martin Vachon, Didier Lambert)