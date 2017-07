Des gens de cœur

Lili Plourde, présidente de la Fédération québécoise de l’autisme, a eu droit à toute une surprise alors qu’elle participait au congrès des Chevaliers de Colomb du Québec qui se tenait à Mont-Sainte-Anne, le 8 juillet dernier.

Partenaire depuis maintenant un an (puisque l’autisme est la cause des activités féminines des Chevaliers de Colomb du Québec) les organisateurs ont remis à Autisme Québec un chèque de 100 000 $, fruit du travail de l’ensemble des Chevaliers de Colomb et de leur épouse. Beau geste.

Un Big Merci...

À l’occasion des festivités d’ouverture de la nouvelle succursale McDonald’s des Chutes-Montmorency, le propriétaire, Guy Dionne, avait décidé de remettre 1 $ par trio Big Mac vendu entre le 21 et le 23 juin en soutien au centre communautaire le Pivot. Cette initiative a permis d’amasser un montant de 1000 $. Sur la photo, de gauche à droite : Guy Dionne, franchisé McDonald’s; David Gervais, président du CA du centre communautaire le Pivot, et Josée Bernier, franchisée McDonald’s.

Trop Bon...

Émilie Roy, présidente et directrice générale de Trop Bon, nouveau concept de chocolaterie (vendue en épicerie) qu’elle a lancé en décembre 2015 à titre de propriétaire, célèbre aujourd’hui son 27e anniversaire de naissance. Trop Bon a aussi une boutique rue du Campanile. Bonne fête Émilie !

MaNiko par Lingerie Flirt

MaNiko, la boutique signature de Lingerie Flirt, est maintenant (depuis le 4 juillet) ouverte à Place Sainte-Foy. Contrairement à Lingerie Flirt, MaNiko offre des sous-vêtements plus spécialisés et spécifiques en plus de plusieurs produits haut de gamme qui se démarquent. La boutique se distingue par la diversité de produits pour les différents goûts et pour toutes les tailles. Sur les photos : Véronik R. Simard, la propriétaire de la boutique; Melissa Dias, la réputée mannequin taille forte québécoise, et un aperçu de la boutique.

Anniversaires

Germain Prince (photo), membre de plusieurs conseils d’administration de la région de Québec, 90 ans... André Gagné, golfeur, ex-champion canadien senior, membre du Royal Québec, 73 ans... Karina Marceau, journaliste et animatrice de télévision québécoise, 45 ans... Vin Diesel, acteur américain, 50 ans... Breen LeBoeuf, bassiste et chanteur québécois, 68 ans... Yves Corbeil, animateur et comédien, 73 ans.

Disparus

Le 18 juillet 2016. Manuel Batshaw (photo), 101 ans, travailleur social québécois... 2015. Alex Rocco, 79 ans, acteur américain... John Taylor, 72 ans, pianiste britannique de jazz... 2002. Louis Laberge, 78 ans, syndicaliste québécois (FTQ)... 1990. Gerry Boulet, 44 ans, le rocker au cœur tendre... 1990. Karl Menninger, 97 ans, un des psychiatres les plus renommés de sa profession... 1982. Lionel Daunais, 79 ans, baryton, compositeur et parolier.