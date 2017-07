Des plaines d’Abraham à un sous-sol d’église

Après avoir érigé leur mur sonore sur les plaines d’Abraham, devant l’énorme public de Metallica, le quatuor thrash-métal-progressif Voivod répétera l’exercice dans un sous-sol d’église lors du Festif! de Baie-Saint-Paul.

La formation, dont l’album Dimension Hatr¨ss se retrouve dans le palmarès des meilleurs albums métal de tous les temps selon le magazine Rolling Stone, sera en vedette dans ce lieu inusité samedi à 20 h.

Ce type de proposition est une des forces de cet événement, qui débute jeudi, avec les Richard Séguin, Valaire, Caravan Palace, Loco Locass et Antoine Corriveau avec des spectacles dans des endroits un peu inattendus pour la tenue d’un concert.

Les formations Weaves et Chocolat, Les Dales Hawerchuk et Quality Motel et Groovy Aardvark défileront aussi à cet endroit, jeudi, vendredi et samedi.

Il y aura effectivement un choc grandiose lorsque Voivod se retrouvera devant quelques centaines de spectateurs, comparativement à vendredi dernier, mais le batteur Michel Langevin n’y voit pas, en fin de compte, une si grande différence que ça.

« Ça va être, pour moi, la même émotion. On a joué récemment dans une petite salle à Leeds, au Royaume-Uni, qui affichait complet et on savait que c’était pour être un plaisir incroyable », a-t-il fait remarquer, lors d’un entretien.

La formation, aujourd’hui constituée de Denis « Snake » Bélanger, Dominique « Rocky » Laroque, Michel « Away » Langevin et Daniel « Chewy » Mongrain, a joué dans toutes sortes de configuration en 35 ans de carrière.

« J’aime les petits clubs, les gros, les arénas, ce qu’on a fait avec Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy et Rush, et les festivals extérieurs devant des dizaines de milliers de personnes. J’éprouve le même genre d’émotion à jouer dans tous ces endroits. J’adore jouer de la batterie. C’est ma vie », a-t-il lancé.

Pas une première

Ce spectacle, samedi, dans un sous-sol d’église, ne sera pas une première pour le batteur de la formation qui a vu le jour à Jonquière. Voivod a déjà joué dans des sous-sols d’église.

« On l’a fait dans plusieurs églises aux États-Unis, en Europe et même au Canada. Plusieurs ont été transformées en clubs. Le plus impressionnant que j’ai vu est le Limelight au centre-ville de New York. Ça, c’est quelque chose. C’est une très vieille église. On a fait plusieurs spectacles à cet endroit et c’est vraiment spécial », a-t-il fait remarquer.

Le quatuor québécois s’était produit à cet endroit, qui a fermé ses portes en 2007, en 1993 et 1994, lors de la tournée The Outer Limits.

En studio

Voivod offrira, lors de cette première au Festif!, une prestation qui sera plus longue que celle offerte sur les plaines d’Abraham vendredi dernier. La formation a pigé, lors de sa courte tournée européenne et de sa prestation à Québec, dans les albums Voivod, RRRÖÖÖAAARRR, Killing Technology, Dimension Hatröss, Nothingface et le EP Post Society.

Et le batteur aura le temps de se familiariser avec le sous-sol de l’église de Baie-Saint-Paul, la veille, lorsqu’il accompagnera Xavier Caféine, qui fera l’intégralité de l’album Gisèle, qui fête son dixième anniversaire, à l’occasion de la huitième édition du Festif!.

Le quatuor se prépare à entrer en studio pour compléter l’enregistrement de leur 14e album studio qui, selon le batteur, sera plus progressif et qui racontera une histoire. Il se produira aussi le 8 septembre, lors du festival Wings of Metal, à la Coop Katacombes à Montréal.

Programmation Festif! de Baie-Saint-Paul

Jeudi 20 juillet

Salle Multi de l’Hôtel Le Germain

- Richard Séguin (17 h)

Place Desjardins

- Émile Gruff (18 h 30)

- Miss Sassoeur et les Sassys (19 h)

- Valaire (19 h 45)

- Caravan Palace (21 h 30)

Tony et Charly

- Les Viandes froides (21 h 30)

Sous-sol de l’église

- Weaves (23 h 30)

- Chocolat (minuit 45)

Scène Sirius

- Loco Locass (23 h 30)

La chapelle des Petites Franciscaines de Marie

- Antoine Corriveau (23 h 59)