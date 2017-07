Deux Québécois invités par Cyclisme Canada au Tour de l'Abitibi

Cyclisme Canada a sélectionné six représentants, dont les Québécois Charles-Étienne Chrétien et Guillaume Davidson, pour défendre les couleurs du pays lors du 49e Tour de l’Abitibi devant avoir lieu de mardi à dimanche.

L’équipe de l’unifolié est composée des champions nationaux juniors des trois disciplines de route, soit le champion sur route Chrétien, le gagnant au contre-la-montre Graydon Staples et Kurt Penno, qui a remporté le critérium.

Les autres athlètes invités sont Michael Foley et Vivien Rindisbacher.

«Nous avons une équipe très forte et bien équilibrée, a commenté l’entraîneur-chef route chez Cyclisme Canada, Kevin Field, dans un communiqué. Nous avons des coureurs de partout au Canada qui ont démontré beaucoup de constance lors des Championnats canadiens et je suis certain qu’ils vont bien performer. On est très excité de travailler avec Pascal Choquette, qui sera le directeur sportif pour ce projet et qui connaît cette course par cœur.»

Le Tour de l’Abitibi est la seule course pour hommes junior à faire partie du circuit de la Coupe des nations en Amérique du Nord.