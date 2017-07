Faire un autre pas en avant

OTTAWA | Après leur belle victoire contre les Stampeders de Calgary, les Alouettes auront un autre défi de taille alors qu’ils croisent le fer avec le Rouge et Noir d’Ottawa à la Place TD.

Les hommes de Jacques Chapdelaine tenteront de remporter un deuxième gain important en l’espace de cinq jours. Pas une mince affaire pour une équipe de football professionnel.

Toutefois, ils n’auront aucune excuse, car leurs adversaires étaient également sur le terrain vendredi dernier. De plus, ceux-ci ont dû se taper un voyage aller-retour à Edmonton. Ils possèdent donc un léger avantage sur le plan de la fatigue.

Les Alouettes se mesureront aussi à une formation quelque peu frustrée, car le Rouge et Noir n’a aucun triomphe au compteur à ses quatre premières sorties. Sans compter que les champions de la coupe Grey ont été dans le coup à chaque occasion.

«Nos situations se ressemblent un peu, a souligné l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine. On a également eu quelques matchs où l’on était à un jeu ou deux de l’emporter. Il n’y a pas de doute qu’ils vont tenter de livrer une bonne performance pour sortir de leur torpeur.

«De notre côté, on doit de ne pas mettre trop l’accent sur que l’adversaire fait. On doit se concentrer sur notre exécution et sur la façon qu’on va faire les choses. Si on réussit cela, on va avoir du succès contre Ottawa, mais aussi contre toutes les formations de la LCF.»

En dictant le rythme du match, particulièrement en première demie, les Montréalais seraient en mesure de refroidir les partisans du Rouge et Noir qui peuvent être très bruyants.

L’entrée en scène de Rutley

L’attaque des Alouettes sera encore sous la loupe contre Ottawa. Elle devra avoir des séquences soutenues afin de garder l’excellent quart Trevor Harris et son escouade le plus longtemps possible sur les lignes de côté.

Pour sa part, Darian Durant devra trouver une façon de donner du rythme à son unité, et ce, dès les premières minutes de la rencontre. Il doit poursuivre le travail amorcé contre Calgary.

«On a plus de cohésion à l’attaque, a indiqué le garde Kristian Matte. On doit continuer de s’améliorer chaque semaine. Notre concentration est sur l’exécution.»

Pour cette première rencontre contre une équipe de l’Est, on assistera à l’entrée en scène de Brandon Rutley qui remplacera Tyrell Sutton, blessé à un mollet. Ce sera intéressant de voir de quelle façon le porteur de ballon sera utilisé, car sa rapidité pourrait être un facteur surtout en deuxième demie.

Le retour de Jackson à Ottawa

Le match pourrait avoir une saveur particulière pour le receveur Ernest Jackson. L’an dernier, il a remporté la coupe Grey avec le Rouge et Noir.

«C’est agréable de revenir ici et de revoir quelques visages familiers, a souligné Jackson. J’ai gardé contact avec plusieurs de mes coéquipiers notamment Greg Ellingson.»

Après un départ plutôt tranquille, Jackson a connu son meilleur match dans l’uniforme des Alouettes contre Calgary, vendredi dernier, avec quatre passes captés pour 118 verges de gains aériens.

Il a notamment effectué un attrapé spectaculaire alors qu’il a mis la main sur le ballon avec un adversaire sur le dos. Jackson doit souhaiter que cette performance puisse relancer sa saison.

Nik Lewis n’a besoin que de cinq attrapés pour atteindre le plateau des 1000 en carrière dans la LCF. Il ne deviendra que le quatrième joueur de l’histoire de la LCF à réussir cet exploit.