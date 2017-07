MORASSE NOREAU, Bibiane



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 14 juillet 2017, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Bibiane Morasse, épouse de monsieur Gustave Noreau, fille de feu monsieur Raymond Morasse et de feu dame Julianna Trudel. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléancesen présence des cendres. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, madame Morasse laisse dans le deuil sa fille unique Josée et son gendre Pierre Larrivée; ses petits-enfants adorés: Noémy et Patrick-Antoine; ses frères et sa soeur: Martin (feu Monique Gagnon, Monique Godin), Valmont (Rénelle Bouchard), Richard (Jocelyne) et Lucille (feu Noël Noreau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Noreau: feu Lina (Conrad Martel), Claude (Yvette Paquet), feu Pierrette, feu Noël Noreau (Lucille Morasse), Hélène (Lionel Moisan), feu Amable (feu Claudette Lajoie), Jean-Guy (Jacqueline Cayer), Gaston (Francine Huard), Yvon (Reine Huard) et Johanne (Maurice Vézina) ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines, parents et de nombreuses amies chères. La famille tient à remercier particulière l'équipe des soins palliatifs du B8 de l'Hôpital Saint-François-d'Assise. Toute notre reconnaissance aux anges de l'équipe du Dre Isabelle Groleau. Un remerciement spécial au Dre Yolande Dubé qui a assisté à son grand départ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, local E1-152, Québec (Québec) G1L 3L5. Des formulaires seront disponible à l'église.