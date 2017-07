MORIN, Paul-Henri



À la Maison Michel-Sarrazin, le 14 juillet 2017, à l'âge de 88 ans et 4 mois, est décédé monsieur Paul-Henri Morin, époux de madame Rachel Côté, fils de feu madame Anna-Marie Poulin et de feu monsieur Mathias Morin. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Feu Johanne (Richard Beaudet), Michel (Violette Legouic et ses enfants Chloé et Vincent) et Renée; ses petits-enfants: Christian (Myriam Guimont et sa fille Jade) et Mathieu; son arrière-petite-fille Béatrice; ses soeurs et son frère: Nicole, Lisette, Louis-Yvan (Nicole Béchard) et Cécile (Les Reitman) ainsi qu'à ses neveux, nièces, cousins et cousines. Il fait un clin d'oeil à tous ses amis, à ses confrères du collège de Lévis (Rheto 49) et ceux de l'université Laval (Science 56), à ses amis de golf. La famille tient à remercier tout le personnel et les bénévoles de la Maison Michel Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Qc G1T 1P5, Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.