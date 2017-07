Huit ans de prison pour une mère odieuse

« Le fait d’abuser un enfant est une chose et le fait d’offrir son enfant pour qu’il se fasse abuser en est une autre », a insisté la juge Myriam Lachance en condamnant la mère indigne de 42 ans.

Les deux agresseurs ont été en couple pendant un an et demi, en 2013 et 2014. Ils s’étaient rencontrés « sur un site internet consacré à la recherche de partenaires sexuels », a précisé la juge. Leur sexualité était pour le moins débridée, au point où ils ont décidé d’intégrer le garçonnet de 3 ans de la dame à leurs ébats.