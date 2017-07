La flamme intacte d’un doyen

Sans tambour ni trompette, parce que les spécialistes des longues remises évoluent le plus souvent dans l’anonymat, Louis-Philippe Ladouceur est devenu le doyen des Cowboys de Dallas. Voilà un fait d’armes pas banal pour celui qui, à l’origine, ne devait que passer.

Le Montréalais de 36 ans s’apprête à disputer une 13e saison dans la NFL au sein de la franchise professionnelle dont la valeur est la plus élevée en Amérique du Nord. Il se rapportera au camp d’entraînement dès vendredi.

Pourtant, celui qui avait joué son football universitaire en Californie ne semblait pas destiné à une si longue carrière, lui qui avait été mis à l’essai par les Cowboys lors d’un séjour sur la Côte Ouest, après trois matchs houleux avec leur précédent spécialiste des longues remises.

Ladouceur s’est empressé de saisir la balle au bond sans jamais la laisser partir et, depuis le départ à la retraite du quart-arrière Tony Romo, le voilà devenu le Cowboy le plus âgé.

« Je suis le plus vieux, mais en ancienneté, c’est encore Jason Witten (15e saison) qui détient l’honneur ! Si tu es bon à ma position, tu peux faire ça pendant plus de 15 ans. C’est l’un des avantages », a-t-il observé lors d’un bref passage à Montréal, la semaine dernière.

Super bowl

Ladouceur écoule présentement la dernière année d’un pacte de cinq ans signé en 2013. Si le corps tient le coup et que les Cowboys poursuivent leur ascension, le désir de poursuivre résonnera plus fort que l’envie de passer à autre chose.

« Je suis encore en forme et, selon moi, je pourrais jouer jusqu’à 40 ans. Mon corps a été épargné. D’un autre côté, je peux déjà dire que j’ai connu une longue carrière. Je pourrais arrêter, mais j’ai encore la flamme. Il y a encore mon estomac qui crie pour gagner un Super Bowl. J’ai toujours cette mentalité-là », a-t-il confié.

Ouverture mutuelle

Justement, il semble qu’il n’y ait pas que Ladouceur qui souhaite pousser l’aventure plus loin dans le temps. Les Cowboys apprécient la constance inébranlable de leur spécialiste, qui n’a raté aucune de ses 1730 remises (832 dégagements, 524 convertis et 374 placements) en carrière. Il a disputé 196 matchs de suite.

« On n’a rien de concret sur la table, mais l’ouverture est mutuelle. Je pense qu’ils veulent encore me garder pour un bout de temps, et ça me tente aussi. Sauf qu’à ce stade de ma carrière, tu ne sais jamais ce qui peut se passer.

« À la fin d’une longue saison, je peux être bien écœuré. En ce moment, les choses vont bien. La famille va bien et ma femme me supporte beaucoup. J’y vais année par année. Si demain on m’offrait une extension de trois ans, je dirais oui tout de suite. Si ça arrivait en novembre quand ton corps commence à décrépir, j’y penserais », a-t-il analysé.

Des jeunes épatants

N’eût été l’émergence sensationnelle de jeunes joueurs comme Dak Prescott et Ezekiel Elliott chez les Cowboys, le désir de prolonger une carrière déjà bien remplie brûlerait peut-être moins chez Louis-Philippe Ladouceur.

S’il est toujours aussi passionné de football, le vétéran concède volontiers que l’influx de jeunesse qui a pimenté l’attaque des siens l’a aidé à apprécier d’autant plus la dernière saison.

Pourtant, celle-ci a débuté en eaux troubles lorsque le quart Tony Romo a subi une grave blessure en matchs préparatoires, avant que Prescott ne vienne jouer les héros.

« Quand Tony s’est blessé, j’ai pensé qu’on connaîtrait une autre saison moche. Tu vois comme ça vire vite au football ! Dak nous a gagné 11 matchs de suite. C’est impressionnant de voir aller des jeunes comme lui et Ezekiel. Dak a été incroyable dans son approche. Il était comme ça au niveau universitaire. Ce n’est pas arrivé soudainement. On voyait qu’il était à sa place, très relaxe, mais préparé », a raconté Ladouceur.

Saison imprévisible

Mais même si Prescott et Elliott ont fait des ravages à leurs débuts, le succès n’est jamais garanti dans la NFL. Les Cowboys ont perdu de bons éléments sur le marché des joueurs autonomes et leur titre de champion de division vient avec le calendrier en conséquence.

« Ce qui est difficile dans le sport, c’est que tu n’es jamais sûr de rien. En regardant ce qui s’est passé avec nos jeunes, on devrait avoir le momentum cet automne, mais quand tu regardes ça autrement, on a le calendrier le plus dur de la NFL.

« Perdre des joueurs, je me suis rendu compte que c’est le cas à chaque année depuis 13 ans. De nouveaux arrivent et font le travail », a-t-il conclu sans trop s’inquiéter.