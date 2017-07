La liberté ça se conquiert

J’ai décidé de vous écrire suite à la lecture de « Comment améliorer mon sort? » signée « Une femme, une épouse et une mère ». À cette femme qui endure un homme invivable depuis trop longtemps je dis : « Madame, sortez de là! Et lisez l’histoire qui suit pour en comprendre les raisons. »

J’ai été mariée pendant 37 ans à un profiteur, un menteur et un manipulateur. À vivre à ses côtés, ma santé se détériorait d’année en année. Je devais consulter régulièrement en médecine douce pour ne pas sombrer dans la dépression. Vous n’avez pas idée combien J’ai pleuré. Et un jour, complètement à bout et sur les sages conseils de mon psychologue, j’ai pris la décision de divorcer.

J’ai préparé ma démarche à l’insu de mon mari en allant à l’aide juridique pour me faire conseiller légalement. J’y avais droit puisque je ne gagnais pas ma vie à l’extérieur, trop occupée que j’étais à tout faire dans la maison comme une servante.

Autre chose que cette dame devrait se rappeler, c’est qu’avec la loi du patrimoine, elle a droit à la moitié des biens du ménage. Ce qui permet de s’installer sans trop de difficultés. Avec l’aide de ma famille j’ai emménagé dans un petit appartement à la hauteur mes moyens, ce dont je rêvais depuis si longtemps.

« Madame, sachez que je n’ai aucun regret d’avoir posé ce geste. La paix vous savez, ça n’a pas de prix. Ça fait 11 ans de cela et je suis encore tout aussi heureuse qu’au début. Je me suis fait de bonnes amies et ma vie est merveilleuse. N’attendez plus pour prendre votre courage à deux mains et agir pour vous faire du bien à vous qui avez assez donné, parce que tout le monde a droit au bonheur! »

Une femme libérée

La grosse différence entre vous et cette personne c’est que vous étiez consciente de mériter mieux que ce que le sort semblait vous réserver, alors qu’elle se perçoit comme en manque de mérite personnel. Souhaitons que votre coup de pouce la tire vers le haut et améliore sa confiance en elle.