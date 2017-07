La renégociation de l’ALENA prendra «des années», dit Couillard

Le premier ministre Philippe Couillard s’est fait rassurant mardi matin en réaction à la liste de demandes américaines en vue de la renégociation de l’ALENA publiée lundi par Washington.



La proposition américaine de revoir la gestion de l’offre en agriculture n’inquiète pas Philippe Couillard outre mesure. «Le Canada importe plus de produits laitiers que les Américains. Alors, là-dessus, je n’entrevois pas de grandes difficultés», a-t-il souligné en marge du Conseil de la fédération qui se tient à Edmonton.



«Et les Américains ont également des pratiques de soutien à l’agriculture qui pourraient être discutées», a-t-il ajouté.



L’ambassadeur du Canada aux États-Unis, David McNaughton, reconnaît que les Américains chercheront à obtenir «un accès accru à nos marchés» agricoles. «C’est un marché important», souligne-t-il.



Toutefois, le gouvernement fédéral entend défendre le système de gestion de l’offre, a-t-il assuré. «Nous pensons que ça fonctionne pour les Canadiens», a affirmé David McNaughton, alors qu’il venait informer les premiers ministres provinciaux et territoriaux sur les négociations à venir.



Longues négociations



Alors que plusieurs de ses homologues ont affirmé dans le passé souhaiter des négociations rapides, Philippe Couillard estime que cela est désormais impossible. «Compte tenu de l’ampleur du document qui a été présenté, il est impossible d’avoir une négociation rapide», dit-il.



En anglais, le premier ministre a précisé que le processus de négociations «prendra des années».



Toutefois, les élections mexicaines en juillet 2018 pourraient changer la donne, estime Philippe Couillard. «Certainement, les Américains doivent tenir compte de ça», dit-il.



Le changement de gouvernement imminent au Mexique pourrait inciter les Américains à chercher «une entente politique à haut niveau avant les conversations techniques», a-t-il avancé, tout en reconnaissant qu’il s’agit seulement d’une hypothèse.



Nombreux enjeux



Outre la gestion de l’offre, le premier ministre Couillard entend se battre pour défendre le principe d’exception culturelle, un élément qui est «probablement unique pour le Québec», a-t-il fait valoir.



Le contenu québécois, souligne-t-il, est plus à risque que par le passé en raison de la nouvelle économie numérique, inexistante à l’époque de la signature de l’ALENA.



Dans sa liste de demandes, Washington souhaite également remplacer le tribunal binational qui tranche présentement les litiges commerciaux. Une demande inacceptable pour le Canada qui refuse de confier la résolution des conflits à un seul pays.



«Il doit y avoir une forme de résolution des conflits qui est à l’extérieur de l’Organisation mondiale du commerce», a affirmé l’ambassadeur McNaughton.