Un couple de la Colombie-Britannique traverse le Canada aller-retour en véhicule électrique dans le but de démontrer qu’il est possible de faire un aussi long voyage à travers le pays. L’aventure devrait leur coûter 200 $ en déplacements.

Depuis qu’ils ont commencé leur voyage, Buddy Boyd et Barb Hetherington s’arrêtent un peu partout sur leur passage et rencontrent des propriétaires de véhicules électriques ou des curieux.

Ils ont entamé leur voyage en Bolt de Chevrolet en Colombie-Britannique le 1er juillet et seront à Terre-Neuve le 19 juillet.

«Nous voulons démontrer qu’un voyage de longue distance en véhicule électrique est possible et nous voulons encourager les gouvernements locaux à construire plus d’infrastructures comme c’est le cas au Québec», indiquent-ils.

Ils affirment que le Québec est la meilleure province jusqu’à présent pour recharger leur voiture. Le pire est en Saskatchewan.

Leur voyage de 16 000 kilomètres devrait leur coûter environ 200 $ en déplacements. Ils estiment sauver plus de 1000 $ en roulant avec un véhicule électrique. La Bolt de Chevrolet coûte environ 45 000 $ à l’achat.

Aventure inspirante

«Les gens que nous rencontrons disent que c’est bien de voir un véhicule électrique abordable et qui peut être desservi localement. C’est une aventure extraordinaire», ont aussi dit monsieur Boyd et madame Hetherington.

«C’est une inspiration, autant pour les propriétaires de véhicules électriques que la population en général, de voir que c’est faisable de faire un si long voyage, tout en réduisant son empreinte écologique. Ce n’est pas seulement qu’une question de coûts», affirme Daniel Brazeau, directeur régional pour le Bas-Saint-Laurent de l’Association des Véhicules Électriques du Québec, qui a rencontré le couple à Rivière-du-Loup dimanche.

Buddy Boyd et Barb Hetherington sont aussi les fondateurs d’une organisation environnementale, Zero Waste Canada. Ils n’ont jeté aucun déchet à la poubelle depuis le début de leur aventure, ayant entre autres leur propre composteur électrique dans la voiture.