Le port de Québec bondé de curieux venus contempler les voiliers

Même si les visites des navires ne débutent que mercredi, les petits et grands voiliers ont définitivement prouvé leur pouvoir d’attraction mardi soir, alors que des milliers de curieux foulaient les quais du port de Québec, lors d’une des plus belles soirées de l’été.

Les quais étaient bondés mardi soir et on pouvait entendre parler toutes les langues, de l’espagnol, à l’anglais, en passant par le flamand. Directement du nord de la Belgique, un groupe d’amis était venu profiter de la vue et du beau temps. «Mon amie est même tombée en amour avec un capitaine américain!» a lancé en riant Cédric Suttels, originaire d’Anvers en visite au pays pour visiter les parcs nationaux.

Photo Élisa Cloutier

D’autres venus de Saint-Pierre-et-Miquelon étaient heureux de pouvoir profiter des voiliers avant de quitter la région. «On vient chaque année, mais là, c’est très beau», a mentionné Marie Paule.

Photo Élisa Cloutier

Membres d’équipage accessibles

À peine accostés à Québec, plusieurs membres d’équipage, dont certains apprentis de la marine américaine, échangeaient avec les visiteurs. «C’est très valorisant», a mentionné Pryor Miller, originaire du Texas, qui arrivait notamment de Boston, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Malbaie à bord du «Coast Guard Academy», qui sera ouvert aux visites mercredi. Pendant ce temps, lui et sa collègue Alexis Laskowski iront faire du bénévolat notamment à la Grande Mosquée de Québec, mercredi. «On nous a dit qu’il y avait eu un attentat et nous allons leur offrir notre aide», a indiqué la jeune femme de 19 ans.



Manque d’indications

Le manque d’indication devant les navires et à l’approche du site a toutefois été souligné par quelques touristes et visiteurs. «J’étais à la recherche des bateaux, on ne sait pas où sont les plus gros», se demandait Chaïma Mouttalei, Québécoise d’origine marocaine, qui recevait sa famille en visite.



Même son de cloche pour Claire Bordeleau de Laval, en visite à Québec uniquement pour le Rendez-vous naval. «Il n’y a pas eu beaucoup d’informations avant de venir sur le site, j’en ai presque pas entendu parler», a-t-elle indiqué.

Photo Élisa Cloutier

La porte-parole de l’évènement Julie Drolet mentionne pour sa part que de petites affiches sont présentes aux abords des navires, mais que les équipages devraient en ajouter d’autres lors des visites, prévues mercredi entre 11h et 16h.