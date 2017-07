Le sultan du Brunei a la plus belle collection au monde

Dans une vidéo exclusive, on peut y voir des clichés de l’impressionnante collection du sultan du Brunei.

Sur sa chaîne YouTube, GTBOARD.com a publié une vidéo rassemblant des photos de la collection privée du sultan du Brunei qui lui ont été fournies par Taffy S. De qualité moyenne, les photos ont sans doute dû être numérisées.

Même si vous avez visité des dizaines de musées automobiles comme nous, cette vidéo vous renversera.

Certes, il y a peu de muscle cars , mais il y a des tonnes de voitures exotiques. Parmi les plus spectaculaires, notons une Ferrari 456 GT Venice, une Ferrari F50 (avec le volant à droite!), une Aston Martin DB5 (comme celle de James Bond!), plusieurs Porsche 959 , des Lamborghini Countach , des Bugatti EB110, des Mercedes-Benz SL à perte de vue, des McLaren F1 et F1 LM, une Dauer 962 Le Mans et plusieurs Jaguar XJ220.