Les 4 rouges à lèvres qu’il vous faut cet été

Qu’on se le dise, un beau rouge à lèvres c’est presque magique.

Quand notre mine est un peu terne, quand notre outfit est un peu plate, quand on a un 5 à 7 surprise, vers qui on se tourne? Vers notre rouge à lèvres, bien sûr. Il n’y a pas mieux pour redonner vie à notre teint et faire grimper la cote style de notre look.

Sans plus tarder, voici les quatre nuances tendance à ajouter à notre collection cette saison.

1. Le magenta

Si on se sent un peu wild, le magenta est la parfaite option. Hybride de mauve et de rose, c’est une nuance qui crie haut et fort : «Je suis l’fun et audacieuse. YOLO tout le monde».

Une publication partagée par Jessica LaBlanche (@jesslablanche) le 13 Nov. 2016 à 17h58 PST

Une publication partagée par Zendaya (@zendaya) le 12 Avril 2017 à 8h55 PDT

Rouge à lèvres liquide Melting Pout nuance Gelfriend de CoverGirl

2. Le bronze

Un peu plus foncé et un brin métallique, c’est le nouveau nude. Le choix tout indiqué pour mettre en valeur un petit teint ensoleillé.

Une publication partagée par Hung Vanngo (@hungvanngo) le 13 Mai 2017 à 19h21 PDT

Une publication partagée par Patrick Ta (@patrickta) le 15 Avril 2017 à 17h01 PDT

Rouge à lèvres Color Sentional Matte Metallics nuance Copper Spark de Maybelline

3. Le rose corail

En fini mat quasi-néon, cette couleur flash nous donne des airs de vacancière sous les tropiques et on aime vraiment beaucoup ça.

Une publication partagée par ARIEL (@makeupbyariel) le 12 Juil. 2017 à 21h34 PDT

Une publication partagée par Patrick Ta (@patrickta) le 11 Juin 2017 à 12h49 PDT

Crème à lèvres douce et mate nuance Antwerp de Nyx

4. Le rouge brique

Le rouge classique se met au goût du jour en adoptant des tons orange brûlé. Toujours aussi sophistiqué, mais beaucoup plus chaud et estival.

Une publication partagée par Karlie Kloss (@karliekloss) le 13 Juil. 2017 à 17h16 PDT

Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 18 Mai 2017 à 16h52 PDT

Rouge à lèvres Ultra Hd Gel nuance HD Adobe de Revlon