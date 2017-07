Martin Vachon, triste de quitter Mémoires vives, écrit un message touchant pour les fans

On le sait, en décembre prochain, ça sera la fin de Mémoires vives, la populaire série de Ici Radio-Canada Télé qui traite de disparitions d’enfants.

L’annonce de la fin de la saga nous a d’ailleurs laissés sans mot l’hiver dernier

Mardi avait lieu la dernière journée de tournage pour Martin Vachon, celui qui interprète Bruce Martin-Murphy, et le comédien s’est dit très ému de quitter une belle aventure qui aura duré cinq ans (on comprend).

«Je ne vous cacherai pas que j'ai un petit moton en écrivant ce message...» a-t-il inscrit sur Instagram.

En plus de remercier les créateurs et artisans de la série, le jeune papa prend le temps de s’adresser aux fans: «Merci à vous tous à la maison qui avez été fidèle au poste pendant cinq ans! Merci! Vous avez fait de Mémoires Vives une série qui aura marqué les gens... et qui m'aura marqué moi.»

Le plus beau message reste celui que l’humoriste a réservé à sa complice de jeu Charli Arcouette: « [...] ma Mathilde... tu es une actrice avec un talent incroyable, ce fût un plaisir de jouer à tes côtés toutes ces années...bon tu as clairement gagné un Gémeaux grâce à moi mais bon... »

Mémoires vives

Son personnage de Bruce reviendra-t-il avec la mère de ses enfants, Mathilde? «Pour savoir faudra écouter la dernière saison !» conclut jeune papa.