Rendez-vous 2017: les voiliers prennent place dans le Vieux-Port de Québec

Les voiliers prennent place et les visiteurs affluent tranquillement vers le Vieux-Port de Québec. Doucement, le Rendez-vous 2017 largue ses amarres en ville.

Même si les voiliers ne sont pas tous arrivés - plusieurs font encore leur entrée au moment d'écrire ces lignes - les visiteurs sont déjà présents sur le site, afin d'admirer les impressionnantes embarcations.

Les équipages se tiennent prêts pour les prochains jours, alors que les curieux pourront visiter les installations dès demain.

«Nous sommes arrêtés ici exprès pour ça» indique Suzanne Rivest. La dame et son conjoint, originaire de Lanaudière, arrivent de Percé. Ils ont fait un arrêt sur le chemin du retour pour voir les voiliers.

Un couple de France a été complètement charmé par les premiers voiliers arrivés. «Nous reviendrons cet après-midi avec les enfants», indique David Suarez. Sa conjointe, Nathalie Suarez, a qualifié de «magnifique» le spectacle qu'offre le décor de la ville avec les voiliers.

Après un mois passé au Québec, la petite famille retourne en France dès mercredi.

Une petite déception puisqu'ils ne pourront visiter les bateaux.

Petit bémol, plusieurs visiteurs, bien que charmés par la beauté des voiliers, se sont dits déçus de ne pas pouvoir visiter les embarcations dès aujourd'hui.

«Ça disait que ça commençait aujourd'hui. On voulait être les premiers. On aime ça, mais on pensait pouvoir visiter aujourd'hui. On est fâchés un peu», indique Marcel Théberge.

M. Théberge, en compagnie de sa conjointe et d'amis, apprécie tout de même l'événement. «On trouve ça très beau», termine-t-il.

Sur le site, plusieurs visiteurs ont indiqué qu'ils croyaient que les visites commençaient aujourd'hui. Sur le site de RDV2017, il est mentionné que l'événement débute aujourd'hui et les visites commencent dès demain.

Chaque voilier a son horaire et doit proposer un minimum de cinq heures de visite. Une quarantaine d'embarcations sont attendues.