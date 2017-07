Repérée aux abords des grands défilés, l’association robe et jean ne m’avait pas convaincu à ce jour, mais voilà qu’Emily Ratajkowski et Heidi Klum me réconcilient avec cette nouvelle lubie stylistique. Finalement, la robe et le jean, c’est un peu comme la tunique et le legging­­­­. Pour réussir une telle combinaison, on note que la robe frôlant les mollets doit être ample et fluide, alors que le jean ajusté doit bien ­dégager la cheville.

Photo courtoisie

Emily Ratajkowski a su décliner la tendance en optant pour une robe cache-cœur qui, une fois détachée, donne l’impression d’un peignoir.

Photo courtoisie

♦ Lunettes FERRAGAMO, modèle similaire 373 $