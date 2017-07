Un adversaire de plus pour Alarie-Tardif

À travers son rêve de jouer un jour chez les professionnels, Vincent Alarie-Tardif mène une autre quête à l’extérieur du terrain : celle de combattre la maladie. La conjointe du porteur de ballon du Rouge et Or de l’Université Laval est atteinte de la fibrose kystique, un impondérable qui force le couple à voir la vie autrement.

Depuis trois ans, le footballeur et son amoureuse, Frédérique Fortin, ont appris à conjuguer la maladie avec leur vie quotidienne. Si la jeune femme de 23 ans considère que son degré d’effets est « moins sévère » que la plupart des personnes atteintes, cela ne l’empêche pas d’avoir le moral dans les talons par moments.

« Mon cas n’est pas le plus pire et je suis capable de ne pas trop me limiter dans mon quotidien, confie-t-elle dans une entrevue au Journal réalisée récemment en compagnie de son copain, à Chicoutimi, leur ville d’origine. Mais il reste que j’ai quand même des bas de temps en temps. Je n’ai pas besoin d’une hospitalisation pour que ça aille mal. L’énergie et la motivation sont parfois moins là. Ou parfois, c’est moi qui peux avoir peur. »

Aide précieuse

Frédérique a appris à 16 ans qu’elle souffrait de cette maladie qui s’attaque à l’appareil digestif et aux poumons. Bien avant le début de sa relation avec le joueur du Rouge et Or. Quand les amoureux ont commencé à sortir ensemble, Alarie-Tardif n’avait pas la moindre idée de ce qu’était la fibrose kystique.

« Je n’avais aucune idée c’était quoi, avoue-t-il. J’ai fait mes petites recherches et je lui ai demandé ce qui en était pour elle. Mais ça ne changeait pas la personne qu’elle était et les sentiments que j’avais pour elle. Oui, ça frappe. Mais en trois ans, notre rythme de vie est à peu près comme tout le monde. On s’adapte sur certaines choses, comme le fait qu’on mange moins gras. »

Étudiante en médecine à l’Université Laval, elle peut compter sur un soutien indéfectible de son homme, qui a entrepris une campagne de financement dans le but de faire avancer la recherche contre cette maladie. À ce jour, plus de 1000 $ ont été amassés et il reste encore 30 jours à la collecte de dons.

« Dès le début, sa famille s’est impliquée, dit la Saguenéenne, qui a été hospitalisée deux fois pour des problèmes digestifs. J’ai eu beaucoup de support. Quand ça va moins bien, il est là. On a développé une certaine aisance à s’en parler. Moi, j’avais peur qu’il parte, et au final, quand le monde me voit, ça ne paraît pas. »

Leçon de courage

Pour l’athlète de 24 ans, qui entamera sa dernière campagne dans l’uniforme lavallois à l’automne, son amoureuse est un exemple de résilience à qui il lève son chapeau chaque jour.

« C’est un modèle. Elle aurait pu tout abandonner et attendre que le Messie arrive. Elle n’a pas lâché, et de la voir, ça me motive dans la vie de tous les jours, affirme sans détour Alarie-Tardif. Elle fait sa journée de 12 h à l’école. Pourquoi, de mon côté, si ça va mal je ne me botterais pas le derrière ? »

La maladie n’a jamais freiné les projets du couple. Aujourd’hui, l’espérance de vie pour les gens atteints de FK a dépassé le seuil des 50 ans.

« Je vis vraiment au jour le jour et on ne peut pas décider ça, note l’étudiant en sciences de la consommation. Si on se contraint à tout, on ne fera rien dans la vie. À la place, j’ai décidé de l’épauler. »

« Quand on se met à parler [de l’espérance de vie], on tombe sur le football, qui est aussi dangereux, ajoute sa compagne. [...] Des fois, ça pogne [la peur de mourir]. Quand il y a de gros cas qui sortent dans les médias, tu te vois un peu là-dedans, mais en parlant à Vincent, il me dit “mais toi, ce n’est pas pareil”. Depuis que je suis rentrée en médecine, j’ai fait un gros bout de chemin. »

Qu’est-ce que la fibrose kystique ?

La fibrose kystique touche différents organes, mais surtout l’appareil digestif et les poumons. Les complications typiques de la fibrose kystique sont la difficulté à digérer les matières grasses et les protéines, les carences vitaminiques en raison de la perte d’enzymes pancréatiques, et le déclin progressif de la fonction pulmonaire. Il n’existe aucun traitement curatif.

Source : Fibrose kystique Canada