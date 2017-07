Universiades d’été: le Rouge et Or bien représenté à Taiwan

Le Rouge et Or de l’Université Laval rayonnera à l’échelle internationale, le mois prochain, alors que 10 de ses athlètes porteront les couleurs du Canada à l’occasion des Universiades d’été de Taipei, à Taiwan.



Il s’agira de la deuxième plus importante délégation du programme, après celle de 2015 où 11 athlètes avaient été sélectionnés sur l’équipe canadienne. Prévus du 19 au 30 août, les Universiades sont le deuxième événement multisports en importance de la planète après les Jeux olympiques.



«Je n’ai jamais vécu quelque chose d’aussi gros», s’est exclamée Arielle Roy-Petitclerc, qui vivra l’expérience pour une deuxième fois après celle de la Corée du Sud, il y a deux ans. Le Canada avait alors terminé au quatrième rang, le meilleur résultat de son histoire.



L’athlète universitaire de l’année au pays fait partie des six joueuses de soccer du Rouge et Or qui ont été retenues pour le rendez-vous 2017. La milieu de terrain sera accompagnée par la gardienne Marie-Joëlle Vandal, les défenseures Mélissa Roy, Joanie L’Abbé et Roxanne Dionne, de même que l’attaquante Joëlle Gosselin.

«Notre but, c’est d’aller chercher une médaille, et la possibilité est plus grande qu’il y a deux ans, a-t-elle reconnu. On a plus d’expérience, avec le retour de 7-8 filles, ça va grandement aider.»

Roy-Petitclerc, qui vient de compléter sa saison estivale avec les Foothills de Calgary dans la United Women’s Soccer, se méfie des Françaises, des Russes et des Japonaises, qui sont grimpées sur le podium dans l’ordre à la précédente compétition. «Cela dit, on sait maintenant à quoi s’attendre», a ajouté celle qui songe à renoncer à sa dernière année d’admissibilité avec le Rouge et Or pour faire le saut en Europe. Elle devrait être fixée d’ici deux semaines.

Leclerc excité

Marc-Olivier Kouo Dibongue, meilleur buteur de l’histoire du club de soccer masculin, Alexandre Leclerc (basketball), Philippe Giguère (badminton) et Anne-Julie Beaulieu (badminton) forment le reste de la délégation lavalloise.

À la veille de disputer une quatrième campagne à Laval, Leclerc trépigne d’impatience à l’idée de vivre une expérience à la fois sportive et culturelle.

«C’est un honneur pour moi et une opportunité de pouvoir compétionner à un très haut niveau, a mentionné l’ailier de 6 pi 6 po. Je n’étais pas certain de faire partie de l’équipe étant donné que je n’ai pas eu une saison personnelle à la hauteur de mes attentes, mais je me suis entrainé fort pour arriver prêt.»

Contrairement à Roy-Petitclerc, le Saguenéen n’a jamais endossé l’uniforme à la feuille d’érable. Mais il ne sera pas totalement en terrain inconnu. «Il y a deux ans, nous sommes allés en Chine avec le Rouge et Or, a rappelé Leclerc, qui comptera sur la présence de son entraîneur Jacques Paiement fils, adjoint pour ces Jeux. Il y aura du dépaysement, mais ce ne sera pas si pire. Le niveau de jeu demandera un bon niveau d’adaptation.»

Avant de poser le pied en Asie, l’équipe de basketball se rendra notamment en Indiana pour y affronter deux fois l’Université Purdue, qui représenteront les États-Unis à Taipei.

Le Canada enverra un total de 376 athlètes.