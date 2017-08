9 jeux qui testeront les limites de tes pouces cet automne

Présenté par

L’automne est une saison plutôt chargée, côté gaming. E3 est terminé, et les compagnies ont souvent promis plusieurs jeux pour nous préparer à l’arrivée de la saison froide.

Automne 2017 s’annonce exceptionnellement bien, et il y en a pour tous les goûts: sports, FPS, RPG et cie!

Préparez vos pouces, voici 10 jeux qu'on a vraiment hâte d'essayer!

NBA 2K18

19 septembre (PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Les jeux NBA 2K sont toujours visuellement époustouflants. C’est également une série culte qui sort des titres depuis 1999.

Depuis ses débuts, il y a eu beaucoup de changements côté gameplay et le jeu continue d'évoluer. Cependant, ce sont ses mécaniques de base d’un bon jeu de basketball qui font de la série un vrai succès.

La série est également populaire dans le monde de l’e-sport, ce qui lui ajoute une valeur assurée.

FIFA 18

29 septembre (PS4, Xbox One, Switch, Xbox 360, PS3)

On ne peut pas vraiment se tromper avec FIFA 18 si on aime déjà la série.

Cette année, l’intelligence artificielle a été améliorée et les équipes vont se distinguer encore plus. C’est également un jeu populaire dans l’e-sport, alors la franchise reste gagnante.

The Evil Within 2

Octobre 13 (PS4, Xbox One, PC)

The Evil Within, un survival horror à la troisième personne, avait reçu de bonnes critiques lors de sa sortie initiale en 2014. Ce n’était pas un chef-d’œuvre, mais pas un flop non plus.

Une chose est certaine: le jeu fait peur. Sa suite, The Evil Within 2, semble encore plus terrifiante.

South Park: The Fractured But Whole

17 octobre (PS4, Xbox One, PC)

Ce RPG est attendu depuis la sortie de son prédécesseur The Stick of Truth, qui avait été très bien reçu.

On retrouve Cartman et ses acolytes qui jouent aux superhéros, rappelant un peu l’histoire Civil War dans le monde de Marvel. Bref, ça va être super vulgaire et vraiment drôle.

Assassin’s Creed Origins

27 octobre (PS4, Xbox One, PC)

Ce jeu a tout pour nous éblouir: il est visuellement magnifique, le gameplay semble pratique et fluide et l’histoire est intéressante.

Évidemment, le côté Open World en Égypte est vraiment très tentant!

Super Mario Odyssey

27 octobre (Switch)

On vous a assez parlé de Super Mario Odyssey! Mais oui, comme vous, on a vraiment très hâte.

Wolfenstein II: The New Colossus

27 octobre (PS4, Xbox One, PC)

Évidemment, ce n’est pas réellement le deuxième jeu de Wolfenstein, mais bien le huitième d’une longue série qui nous charme depuis les années 80.

Celui-ci est la suite officielle de Wolfenstein: The New Order, où les Nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. On se retrouve en 1961, aux États-Unis, sous occupation Nazie.

Call of Duty: WWII

3 novembre (PS4, Xbox One, PC)

CoD est un jeu polarisant. D’un côté, il y a des fans très dévoués et de l’autre, des gameurs qui voient la franchise comme un album de Nickelback.

J’ai décroché à Black Ops. Mais la bande-annonce pour WWII me donne vraiment le goût de replonger dans la série, et je ne dois pas être la seule; il y a plus d’un million de likes sous la vidéo YouTube.

Ah, et enfin, nous n’allons pas pouvoir compter sur la regénération automatique de notre health dans la campagne. C’est une première depuis le CoD original.

Forza Motorsport 7

3 octobre 2017 (PC, Xbox One)

Les jeux vidéo sont de plus en plus impressionants, ce n’est pas un secret. Grâce aux nouvelles technologies, la qualité des visuels est supérieure d’année en année.

Mais Forza Motorsport 7 est dans une toute autre catégorie. Les visuels sont indescriptibles. C’est probablement l’un des plus beaux jeux que j’ai vus de ma vie, même si ce n’est pas dans mes goûts habituels.

Imaginez ça sur la Xbox One X...Wow!

