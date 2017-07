Guide de survie pour le Festival d’été de Québec

Présenté par

Le Festival d’été de Québec est l’occasion parfaite pour profiter du beau temps et faire le party. Mais avoir du gros fun dans la vieille capitale, c’est du sérieux et on ne niaise pas avec ça!

Afin de lâcher ton fou des journées entières sans tomber au combat, évite de répéter les mêmes erreurs que les dernières fois et suis notre «Guide de survie FEQ 2017».

Télécharge l’application du festival

En plus de suggérer des artistes à voir en fonction de tes préférences musicales sur Facebook, elle permet d’élaborer ton plan de match. Si deux spectacles intéressants se produisent simultanément, c’est le moment de faire un choix.

Dans ton sac à dos

T’es du type à documenter chaque instant de ta vie sur Instagram ou à te faire texter aux deux minutes? Sans ton chargeur, tu risques de ne pas avoir assez de batterie pour divertir tes amis et abonnés jusqu’à la fin de la journée.

Évite les frais de guichet automatique et les files d’attente en retirant de l’argent comptant avant d’arriver.

Les grandes chaleurs peuvent causer coups de soleil et maux de tête, alors prévois de la crème solaire et des comprimés. Si tu bois, sache qu’il est déconseillé d’en prendre avec de l’alcool. Et de grâce, hydrate-toi!

Pendant un bon spectacle, tu vas probablement lever les bras pour exprimer ton incontrôlable joie de vivre. Amène ton déodorant pour ne pas ruiner celle de tes voisins.

Les toilettes chimiques ont la fâcheuse habitude d’être en déficit de papier de toilette. Amène ton rouleau!

Si t’es célibataire, ne prends pas de risque : un paquet de gomme.

Nutrition

T’as besoin d’énergie, mais tu ne veux pas quelque chose de trop lourd et ankylosant. Aussi, il te faut de la bouffe qui permet de te faufiler dans la foule sans te salir.

Transport et logistique

À moins que la tâche ne te revienne, trouve-toi un conducteur désigné.

Je sais que t’as hâte de te rendre sur le site, mais après t’être stationné, note l’emplacement de ton véhicule.

Avec ta gang, décidez d'un point de rencontre en cas d’égarement. Le service cellulaire peut parfois être plus difficile lors d’un évènement plein à craquer.

Code vestimentaire

Laisse tes nouveaux souliers dans leur boîte et tes plus beaux jeans dans le garde-robe. Un festival, c’est l’endroit où les vêtements vont rendre l’âme. Donne une mort digne à ta vieille paire de Converse !

Un imperméable de style «sac de recyclage» est un must!

Les lunettes fumées sont indispensables, mais laisse ta paire griffée de côté. En échapper qui valent 15 $ et les voir se faire estropier, c’est plate, mais ça ne ruinera pas ta journée.

La bonne attitude

Au final, tout ça ne vaut pas grand-chose si t’as pas le bon vibe. Sois patient et relaxe quand la foule est lente à bouger. Ne bouscule pas, reste souriant et réalise que t’es à un des meilleurs festivals au monde !

