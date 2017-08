Sidney Crosby défile avec la coupe Stanley à Rimouski

RIMOUSKI | Sidney Crosby connaît encore la recette pour faire vibrer les partisans de l’Océanic. Après avoir reçu l’approbation du commissaire de la LNH, Gary Bettman, le capitaine des Penguins de Pittsburgh a pu célébrer son 30e anniversaire, lundi, en paradant fièrement avec la coupe Stanley au centre-ville de Rimouski.

Arrivé dans le Bas-Saint-Laurent en début d’après-midi dans un avion nolisé en provenance de la Nouvelle-Écosse, Crosby cachait mal ses émotions lorsqu’il a aperçu des milliers de partisans venus l’acclamer à proximité du Colisée Financière Sun Life, l’amphithéâtre dans lequel il a dominé le hockey junior canadien entre 2003 et 2005.

Il venait de compléter son deuxième défilé de la journée, cette fois le long du fleuve Saint-Laurent, après avoir célébré dans les rues d’Halifax en matinée. « Je ne suis pas surpris de voir autant de gens. C’est un endroit spécial avec des gens spéciaux. Je suis tellement heureux de revenir ici », a-t-il dit sur l’estrade d’honneur aménagée pour l’occasion

Permission spéciale

Puisqu’il détenait la Coupe Stanley depuis dimanche, Sidney Crosby devait obtenir une permission spéciale de Gary Bettman pour effectuer ce voyage improvisé de deux heures à Rimouski.

Dès l’assentiment du commissaire, l’ex-numéro 87 de l’Océanic a contacté le propriétaire actuel de l’équipe, Alexandre Tanguay, pour organiser sa venue dans sa ville d’adoption.

« C’est tellement important le hockey ici. Je ne pourrais jamais oublier les expériences et les moments glorieux que j’ai vécus. Je me rappelle encore de mon premier match à domicile où j’ai marqué le but de la victoire en prolongation contre Moncton. Je ressentais toutes les vibrations de la foule. Je savais que j’étais dans un environnement spécial. J’ai gardé des amis importants au fil du temps », explique le triple champion de la Coupe Stanley.

La Coupe offerte à Maurice Tanguay

Crosby a présenté le trophée à Maurice Tanguay, l’ex-propriétaire de l’Océanic, venu l’accueillir sur le tarmac de l’aéroport de Rimouski. Ils entretiennent un lien privilégié depuis qu’ils ont uni leurs destinées pour remporter la Coupe du Président en 2005 dans la LHJMQ.

« C’est pour lui et des gens comme Doris Labonté (ex-entraîneur-chef de l’Océanic) et Donald Dufresne (actuel entraîneur adjoint du Rocket de Laval) que je suis de retour. J’ai développé de grandes amitiés avec ces personnes qui ont eu un impact important sur ma vie et sur ma carrière. On avait une grande équipe à ma deuxième saison, même si nous avons échappé la coupe Memorial en grande finale », se remémore Crosby.

Le vétéran, qui amorcera sa 13e campagne dans la LNH en octobre, se sent d’attaque pour tracer le chemin des Penguins vers une troisième coupe Stanley consécutive, même s’il sait la tâche colossale.

Un ex-propriétaire comblé

Photo Olivier Therriault

Personne n’aurait pu empêcher Maurice Tanguay d’accueillir lui-même Sidney Crosby à son arrivée à l’aéroport de Rimouski. Affaibli par la maladie, l’homme d’affaires et ex-propriétaire de l’Océanic désirait plus que tout au monde recevoir la Coupe Stanley des mains de son ancien numéro 87.

Dès sa sortie de l’avion, Crosby s’est dirigé vers M. Tanguay pour lui offrir le trophée. Les deux hommes se sont échangé plusieurs accolades, démontrant le lien privilégié qui les unit.

Vibrant Hommage

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh avait rendu un vibrant hommage à Maurice Tanguay lors d’une cérémonie l’intronisant dans la grande histoire de l’Océanic en décembre dernier au Colisée Financière Sun Life.

« Sidney n’est pas seulement un joueur de hockey. Il est un homme exceptionnel », explique le philanthrope de 83 ans. « Faire ce qu’il fait actuellement, je n’ai pas vu cela encore dans le hockey. Partir d’Halifax et venir rencontrer les gens de Rimouski, c’est quelque chose d’exceptionnel. C’est un honneur de recevoir un gars intelligent et qui respecte son monde ».

Fait d’armes

Bien qu’il ait gravé son nom sur la Coupe Memorial, le passage de Crosby à Rimouski demeure le fait d’armes le plus important dans la carrière de Tanguay au sein de la LHJMQ.

Ex-directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Doris Labonté entretient une longue amitié avec Crosby depuis 2003. Pour lui, sa visite avec la Coupe Stanley est une reconnaissance.

« Il n’était pas obligé de venir ici, mais cela démontre sa grande personnalité et comment il a apprécié son stage junior. Ce fut un tremplin pour lui. Pour arriver aussi prêt dans la LNH à 18 ans, ce n’est pas seulement qu’une question de talent, mais aussi une question de maturité. On ne pense pas que nous l’avons formé, mais on ne lui a pas nui », rigole M. Labonté.