Baseball, école de vie

Je me souviendrai toujours de mes premières journées dans le baseball professionnel en 1989. C’était dans la ligue des recrues avec les Expos de Bradenton, en Floride. Notre entraîneur des lanceurs était Sid Monge. Il avait connu une carrière de 10 saisons dans le baseball majeur comme releveur.

Pourquoi est-ce que je vous parle de Monge ? Ces derniers jours, il s’est produit des événements malheureux dans le monde du baseball et de la balle-molle qui m’ont remémoré les leçons de mon premier entraîneur professionnel.

« Tout ce que vous faites à partir de maintenant dans le baseball professionnel est un moment historique, nous disait-il. C’est votre histoire. C’est votre vie. C’est documenté à jamais. Chaque lancer, chaque coup sûr, chaque victoire, mais aussi chaque erreur, chaque mauvais coup et chaque écart de comportement. Vous devez respecter vos coéquipiers, vos adversaires et l’autorité, les leçons apprises ici vous serviront à tout jamais au baseball et dans votre vie de tous les jours. »

C’était un message très clair et surtout intemporel qui s’appliquait autant en 1989 qu’aujourd’hui. Malheureusement, une équipe de balle-molle de jeunes filles de 12 à 14 ans de la Virginie l’a appris à la dure ce week-end. À la suite d’une victoire dans les prestigieuses Junior League World Series, quelques membres ont partagé une photo d’elles en train de faire lune doigt d’honneur à l’équipe hôtesse sur les réseaux sociaux. Le tournoi est sanctionné par Little League International et l’équipe a été instantanément disqualifiée pour violation des règlements de comportement et d’utilisation des réseaux sociaux.

Les filles ont perdu la chance de jouer le plus grand match de leur vie, diffusé à la télévision, à cause d’une grave erreur de jugement.

Propos homophobes

Le voltigeur des Athletics d’Oakland Matt Joyce a pour sa part écopé de deux matchs

de suspension pour avoir tenu des propos homophobes envers un partisan des Angels, vendredi soir, à Anaheim. Le partisan en question avait crié des bêtises et des obscénités tout le long du match et Joyce, sur le coup de l’émotion et de la frustration, a répliqué au partisan avec des propos inacceptables.

J’ai beaucoup de misère avec ce dossier à plusieurs niveaux. Sans contredit, le joueur devrait contrôler ses émotions et ne pas utiliser ce genre de langage. Il y a par ailleurs eu un manque du côté de la sécurité au stade des Angels. Ce n’est pas parce qu’un partisan achète un billet qu’il a nécessairement le droit de crier ce qu’il veut contre les joueurs et leur famille. Ce partisan aurait dû être expulsé bien avant.