C’est le temps de capoter sur l’éclipse solaire

Le 21 août prochain, le Québec sera assombri en plein après-midi par une éclipse solaire partielle. La dernière éclipse solaire d’importance qu’on a vue au Québec remonte à 1994.

Lorsqu’il est question d’éclipse, l’éclipse solaire totale est pas mal le meilleur deal pour votre argent. Cependant, les éclipses solaires totales sont aussi rares que spectaculaires. Il faut donc se rabattre sur les restants, ce que constituent les éclipses solaires partielles.

C’est ça qu’on va voir au Québec le 21 août prochain.

Meme generator

Bon, ça a l’air plate dit de même, mais au contraire! C’est super le fun, des éclipses solaires partielles, car on vraiment bien le contour de la Lune qui passe devant le Soleil. N’est-ce pas excitant? (Ok, ok, je sais que ceci est une piètre tentative de rallier les foules. Une fille s’essaie.)

Mais qu’est-ce une éclipse solaire partielle, au juste?

Une éclipse solaire est le moment où la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés. La Lune passe devant le Soleil et le cache pendant quelques minutes. Il faut que ce soit la nouvelle lune et qu’elle arrive en plein jour, pour bien la voir!

Le résultat est spectaculaire: le ciel s’assombrit en plein jour, on peut voir la couronne solaire (dans le cas d’une éclipse totale) ou un anneau de soleil (dans le cas d’une éclipse annulaire).

On pourrait penser que ceci arrive à chaque cycle lunaire, donc à peu près à chaque mois, mais non, ce n’est pas le cas. Pourquoi? Car la Lune ne partage pas le même plan d’orbite que l’orbite Terre-Soleil. Il n’y a qu’à deux moment dans l’année où les trois astres sont alignés.

Philippe Dufour

Si ça arrive deux fois par année, pourquoi doit-on capoter?

Une éclipse solaire n’est visible que sur un petit territoire, car le cône d’ombre produit par la Lune obstruant le Soleil est très mince. On a plus de chance d’être dans la zone de pénombre, ce qui sera exactement notre cas le 21 août prochain.

Si on compare avec une éclipse lunaire (soit un moment où c’est l’ombre de la Terre qui cache la Lune), la zone d’ombre créée par la Terre est beaucoup plus grande, donc on peut en voir plus souvent.

Pour un endroit donné, disons la ville de Montréal, une éclipse solaire totale revient en moyenne aux 375 ans. Tiens, tiens, ce chiffre dit quelque chose.

Hum... Une p'tite course de Formule E pour souligner l'éclipse?

D’ailleurs, à ce sujet, bonne nouvelle: pas besoin d'attendre un autre 375 ans, il y aura une éclipse solaire totale le 8 avril 2024 au-dessus de Montréal! Hourra!

Plein de précautions

Il est extrêmement important de ne jamais regarder directement le Soleil. En temps normal, le Soleil nous éblouit trop pour être capable de soutenir ses rayons du regard. Mais lors d’une éclipse, c’est plus supportable.

Mais oh que c’est traitre! Les rayons du Soleil endommagent les cellules photosensibles de la rétine, qu’il soit rayonnant en plein jour, en train de se lever, en train de se coucher, ou partiellement caché par la Lune. Même si vous le regardez à travers un téléscope sans filtre. En plus, les cellules de la rétine n'ont pas de récepteurs de douleur, donc elles sont détruites et ça ne fait pas mal.

Donc si vous ne voulez pas avoir un gros spot noir permanent dans votre champ de vision, faites un beau bricolage avec une boîte à chaussures, regardez l’ombre psychédélique créée par une passoire ou attrapez donc un filtre solaire! Le Planétarium va en donner pour l’occasion.

Bref, une éclipse solaire - même partielle - est une occasion d'admirer le ballet cosmique à l'oeuvre.