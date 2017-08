Cette F1 d’un grand pilote pourrait être la vôtre

L’écurie de Formule 1 Mercedes AMG Petronas vient de mettre en vente la monoplace pilotée par Lewis Hamilton au cours de la saison 2013.

Après six années à courir pour l’écurie McLaren, Lewis Hamilton a signé, en 2013, un contrat avec Mercedes. Il est ainsi devenu le tout premier pilote britannique à courir pour ce constructeur depuis Stirling Moss en 1955.

Mercedes AMG Petronas Lewis Hamilton Formule 1 2013 All Time Stars

Finissant 4e au championnat des pilotes, Lewis Hamilton n’a pas connu son année la plus glorieuse en 2013. Il n’est monté qu’à cinq reprises sur le podium, et qu’une seule fois sur la plus haute marche. Au total, il a récolté 189 points cette année-là.

Il a connu beaucoup plus de succès en 2008, 2014 et 2015, saisons à la fin desquelles il a été sacré champion du monde.

D’un volume de 2400 cc, le huit cylindres qui anime la F1 W04 développe 830 chevaux-vapeur.

Sur son site, All Time Stars, division qui se charge de la vente de véhicules de collection pour Mercedes-Benz, indique que trois exemplaires sont disponibles. Si vous voulez bien garnir votre garage, c’est votre occasion.

Hélas, le prix n’est pas indiqué, mais on est pas mal certain qu’on ne pourra pas se la payer quand même. Évidemment, la voiture est vendue sans garantie.