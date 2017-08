Daniel Nestor et Vasek Pospisil doivent s'avouer vaincus

Les Canadiens Vasek Pospisil et Daniel Nestor se sont inclinés en trois manches de 4-6, 6-4 et 10-2, lors d’un match de double de première ronde les opposant à David Ferrer et Roberto Bautista Agut, dans le cadre de la Coupe Rogers, mardi, à Montréal.

Le duo canadien a réussi trois as, mais a dû se contenter de six doubles fautes. Ils ont également réussi 53 % de leurs premiers services, alors que leurs adversaires ont placé 54 % de leurs premières balles dans le terrain.

Pospisil et Nestor ont également converti cinq de leurs sept occasions de briser leurs adversaires.

Le duel a duré 1h 23 min.